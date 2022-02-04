ABD askerlerinin yarın Polonya'da olması bekleniyor - Son Dakika

ABD'nin Rusya'ya karşı NATO'yu desteklemek amacıyla göndereceği askerlerin yarın Polonya'da olmasının beklendiği ifade edildi.

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidi karşısında Avrupalı NATO müttefiklerini desteklemek ve Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla göndereceği askerlerin yarın Polonya'da olacağı ifade edildi. İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan Savunma Bakanlığı kaynakları, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla ilk ABD askeri kuvvetlerinin yarın Polonya'ya varmasının beklendiğini ve varış zamanının güvenlik ve lojistiğe bağlı olarak değişebileceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin Polonya ve Almanya'ya 2 bin asker göndereceğini ve Almanya'da konuşlu bin askerin Romanya'ya kaydırılacağını açıklamıştı.

ABD'nin Polonya'da hem NATO hem de ikili anlaşmalar neticesinde konuşlanmış yaklaşık 4 bin 500 askeri bulunuyor. - WASHINGTON