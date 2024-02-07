ABD Başkanı Biden, Hamas'ın tepkisine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Biden, Hamas'ın tepkisine ilişkin açıklama yaptı

ABD Başkanı Biden, Hamas\'ın tepkisine ilişkin açıklama yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki esir anlaşmasına ilişkin soruya verdiği cevapta, 'Muhalefetten bir tepki geldi' ifadesini kullanırken, etrafındakilerin 'Hamas' olarak düzeltmesi üzerine, 'Pardon evet. Hamas'tan bir tepki geldi. Ama biraz abartılı görünüyor. Şu anda devam eden müzakereler var' şeklinde konuştu.

07.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da açıklama yaptığı sırada gelen esir anlaşmasına ilişkin soru üzerine, "Bazı adımlar var ama muhalefetten bir tepki geldi" dedi. Etrafındakilerin "Muhalefet" kelimesini "Hamas" olarak düzeltmesiyle Biden, "Pardon, Hamas'tan bir tepki geldi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, reformlar içeren Ulusal Güvenlik Anlaşması'na ilişkin Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Açıklaması sırasında Gazze Şeridi'ndeki esir anlaşmasının nasıl sonuçlanacağı yönündeki bir soruya cevap veren Biden, konuşmakta zorluk yaşayınca, "İzin verin kelimelerimi seçeyim" dedi. Bazı adımların olduğunu vurgulayan Biden, "Muhalefetten bir tepki geldi" deyince etrafındakiler, "Hamas" diyerek Biden'ı düzeltti. Biden ise, "Pardon evet. Hamas'tan bir tepki geldi. Ama biraz abartılı görünüyor. Şu anda devam eden müzakereler var" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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