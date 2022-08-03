ABD, El Kaide lideri el-Zevahiri'yi öldürdü

ABD Başkanı Joe Biden, El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamasında, "Artık adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok" dedi.

ABD, El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri'yi hafta sonu Afganistan'da düzenlediği bir hava saldırısında öldürdü. Beyaz Saray, dün akşam Afganistan'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirirken, ABD Başkanı Joe Biden, "Artık adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok. Ne kadar sürerse sürsün, nereye saklanırsan saklan, halkımız için bir tehditsen, ABD seni bulur ve çıkarır" ifadelerini kullandı.

Blinken: "Afgan halkını, desteklemeye devam edeceğiz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Zevahiri'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Taliban'ın taahhütlerine uyma konusundaki isteksizliği veya yetersizliği karşısında, Afgan halkını güçlü insani yardımlarla desteklemeye ve özellikle kadın ve kız çocuklarının insan haklarının korunmasını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Obama: "Zevahiri'nin ölümü, savaşa girmeden terörün kökünü kazımanın kanıtı"

Eski ABD Başkanı Barack Obama ise sosyal medya hesabından Zevahiri'nin öldürülmesine ilişkin bir mesaj yayınlayarak, "Bu geceki haberler aynı zamanda Afganistan'da savaşa girmeden terörün kökünü kazımanın mümkün olduğunun kanıtı. ve umarım bu haber, 11 Eylül ailelerine ve El Kaide'nin elinde acı çeken herkese bir nebze olsun barış sağlar" dedi. - PEŞAVER