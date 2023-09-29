ABD Başkanı Joe Biden, iklim aktivistine tepki gösterdi - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, iklim aktivistine tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, iklim aktivistine tepki gösterdi
Son Güncelleme: 29.09.2023 10:53

ABD Başkanı Joe Biden, Arizona'da düzenlenen bir etkinlik sırasında konuşmasını bölen bir iklim aktivistine tepki gösterdi. Biden, aktiviste 'Sesini kesersen seninle bu etkinliğin ardından konuşacağım' şeklinde cevap verdi. Olayın ardından aktivist güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Arizona eyaletindeki konuşması sırasında sözlerini bölen iklim aktivistine "Sesini kesersen seninle bu etkinliğin ardından konuşacağım." diyerek tepki gösterdi.

New York Post gazetesinin haberine göre, 2018'de hayatını kaybeden eski Cumhuriyetçi Senatör John McCain adına düzenlenen etkinlikte konuşmasının bölünmesine sinirlenen Biden, iklim aktivistini azarladı.

Biden'a yüksek sesle "iklim acil durumu ilan etmesi gerektiği" yönünde çağrıda bulunan, ismi açıklanmayan iklim aktivistine Başkan'ın tepki göstermesi, salonda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Protestocunun "Neden iklim acil durumu ilan etmedin? Birçok Arizonalı öldü." sözleriyle konuşması bölünen Biden, bu kişiye "Eğer sesini kesersen seninle bu etkinliğin ardından konuşacağım, tamam mı?" ifadeleriyle cevap verdi.

Yaşanan kısa gerginliğin ardından iklim aktivisti, güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, iklim aktivistine tepki gösterdi - Son Dakika
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