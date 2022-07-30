Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı - Son Dakika
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Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı

30.07.2022 22:16
Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 gün önce Covid-19'a yakalanmış ve karantinasının bitmesiyle görevine dönmüştü. Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamaya göre, Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı ve karantinaya girdi. Testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Biden, "Bugün tekrar COVID testim pozitif çıktı. Hiçbir semptomum yok ama etrafımdaki herkesin güvenliği için karantinaya gireceğim" dedi.

Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalandığı açıklanan Biden'a uygulanan 5 günlük Paxlovid tedavisinin ardından iyileştiği bildirilmişti. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı - Son Dakika
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