ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik endişelerini yineledi

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik muhtemel askeri harekatına ilişkin endişelerini yineledi.

İsrail'in 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki 100 bin kişiye tahliye emri vermesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın Netanyahu'yu Katar'ın başkenti Doha'da devam eden görüşmeler de dahil olmak üzere esir anlaşmasının sağlanmasına yönelik çabalar konusunda bilgilendirdiği ifade edildi.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların geçişi için Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı açık tutmayı sağlamayı kabul ettiği belirtilen açıklamada, Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik muhtemel askeri harekatına ilişkin net tutumunu yinelediği vurgulandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, Biden'ın Netanyahu ile yaptığı görüşmede Refah'ın işgaline ilişkin endişelerini yinelediği ve Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin hayatlarını korumanın en iyi yolunun Hamas ile ateşkese varmak olduğuna inandığını söylediğini belirtti. - WASHINGTON