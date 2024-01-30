ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün\'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıya nasıl yanıt vereceğini açıkladı

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıya nasıl yanıt verileceğine dair kararı verdiklerini belirterek, " Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'ün Suriye sınırına yakın bir bölgesinde bulunan Tower 22 adlı ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısına nasıl karşılık verileceğine dair karar verdiklerini belirterek, daha fazla detay paylaşmadı.

İran'ın saldırıyı düzenleyenlere silah sağladığını ve bu nedenle İran'ı saldırılardan sorumlu tuttuğunu ifade eden Biden, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışmayı caydırmayı umduğunu belirterek, "Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Aradığım şey bu değil" dedi. - WASHINGTON