ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'in savaşı durdurmak istemediğini söyledi

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'in savaşı durdurmak istemediğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek konusunda pek yardımcı olmadığını ve savaşı durdurmak istemediğini söyledi. Trump, Zelenskiy için 'Bence bunu durdurmak istemiyor' ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek konusunda pek yardımcı olmadığını belirterek, "Bence bunu durdurmak istemiyor" dedi.
Kaynak: İHA
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