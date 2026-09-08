ABD, Batı Şeria yerleşimlerine ticaret kısıtlamalarına katılmayacağını açıkladı - Son Dakika
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ABD, Batı Şeria yerleşimlerine ticaret kısıtlamalarına katılmayacağını açıkladı

ABD, Batı Şeria yerleşimlerine ticaret kısıtlamalarına katılmayacağını açıkladı
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da arasında olduğu 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden gelen mallara uyguladığı ticaret kısıtlamalarına dahil olmayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin Batı Şeria'daki işgalci Yahudilerin yerleşim yerlerinden gelen malların ticaretine yönelik kısıtlamalara dahil olmayacağının açıkladı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden gelen malların ticaretine yönelik kısıtlamalarına destek vermedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin söz konusu ticaret kısıtlamasına açıkça dahil olmayacağını belirterek, yasa dışı Yahudi yerleşimciler ve İsrail'in hızla genişleyen yerleşim faaliyetleri nedeniyle şiddet eylemlerinin yaşandığı bölgede istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Rubio, "Açıkça, İngiltere'nin yaptığını yapmayacağız. Bugün yaptıkları açıklamayı gördük ancak şu anda bu konuda herhangi bir yorumum yok" ifadelerini kullanarak, bölgede bu kadar çok şey yaşanırken Batı Şeria'da şu anda istikrarı bozacak herhangi bir gelişme görmek istemediklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, Batı Şeria yerleşimlerine ticaret kısıtlamalarına katılmayacağını açıkladı - Son Dakika

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