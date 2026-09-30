ABD Büyükelçisi Bozell, diplomatik olmayan tutum nedeniyle yeniden bakanlığa çağrıldı

Güney Afrika, ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Leo Brent Bozell'i "diplomatik olmayan tutum" gerekçesiyle bir kez daha bakanlığa çağırdı.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Leo Brent Bozell'in bakanlığına çağrıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika hükümetinin Washington'ın taleplerine yanıt vermemesinin bir bedeli olduğunu ifade ettiği yazısının ardından son 9 ayda üçüncü kez "diplomatik olmayan tutum" gerekçesiyle bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Açıklamada, "Büyükelçi Bozell nezdinde resmi bir girişimde bulunduğumuzu teyit edebiliriz. Bu, kendisinin 9 ay önce göreve başlamasından bu yana yapılan üçüncü resmi girişim" denildi.

Bozell, Şubat ayında göreve başlamasından kısa bir süre sonra Güney Afrika'nın yargı sistemine ve tarihi şartlarına zarar verdiği gerekçesiyle Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı (DIRCO) tarafından görüşmeye çağrılmıştı. Büyükelçi, yerel basına verdiği son röportajlarda Pretorya'nın Washington'ın endişelerini yeterince ele almadığını ve bunun sonucunda daha fazla baskı uygulanabileceğini belirterek, daha sert ve sabırsız bir üslup takınmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Mayıs 2025'te Beyaz Saray'da ağırladığı Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika'da beyazların hedef alındığını söylemesinin ardından gerilmişti.

Öte yandan ABD, iki hafta önce bazı Güney Afrika vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamaları getirmişti.