ABD Büyükelçisi: Kongrenin Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması önemli bir adım - Son Dakika
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Politika

ABD Büyükelçisi: Kongrenin Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması önemli bir adım

ABD Büyükelçisi: Kongrenin Türkiye\'ye F-16 satışını onaylaması önemli bir adım

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Kongresi'nin Türkiye'nin F-16 satın almasını onaylamasının önemli bir adım olduğunu belirtti. Flake, Türkiye'nin F-16 filosunun NATO'nun gücü açısından hayati önem taşıdığını ve müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına aldığını ifade etti.

11.02.2024 11:26
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Kongrenin Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması önemli bir adım" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in, ABD Kongresi'nin Türkiye'nin F-16 satın almasını onaylamasına ilişkin ifadelerini paylaştı. Büyükelçi Flake, "Kongrenin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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