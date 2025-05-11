ABD-Çin Ticaret Anlaşması Detayları Yarın Açıklanacak - Son Dakika
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Politika

ABD-Çin Ticaret Anlaşması Detayları Yarın Açıklanacak

Beyaz Saray, Cenevre'de yapılan ticaret müzakerelerinin sonuçlarını yarın duyuracak.

11.05.2025 22:37
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Beyaz Saray'ın yarın ABD-Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının detaylarını açıklaması bekleniyor.

ABD-Çin arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde iki gündür devam eden ticaret müzakereleri sona erdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, görüşmelerle ilgili açıklama yaptı. Bessent, "ABD ve Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydettiğimizi bildirmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıntıları yarın vereceğiz ama size görüşmelerin verimli geçtiğini söyleyebilirim. Dün gece Temsilci Jamieson gibi ben de Başkan Trump ile görüştüm ve neler olup bittiğinden tamamen haberdar. Dolayısıyla yarın sabah tam bir brifing vereceğiz" dedi.

Görüşmelerin yapıcı geçtiğini yineleyen Greer ise hızlı bir şekilde anlaşmaya varıldığına dikkat çekerek, "Anlaşmaya bu kadar çabuk varmamız, iki ülke arasındaki farklılıkların abartıldığı kadar büyük olmadığını ortaya koyuyor. Ancak bu sonuç, kapsamlı hazırlık süreci sayesinde elde edildi. Neden burada olduğumuzu hatırlamak gerekir, ABD'nin 1,2 trilyon dolarlık ticaret açığı söz konusu. Bu nedenle Başkan Trump ulusal acil durum ilan etti ve çeşitli gümrük tarifeleri uygulandı. Çinli ortaklarımızla vardığımız anlaşmanın bu krizi hafifleteceğine eminiz" dedi.

Anlaşma kapsamı henüz açıklanmadı

Anlaşmanın içeriğine dair detay verilmezken, ABD tarafının özellikle fikri mülkiyet hakları, teknoloji transferi, tarım ürünleri ticareti ve çelik ile alüminyum ithalatı konularını, Çin, tarafının ise ABD'ye yönelik gümrük tarifelerinde kademeli indirim, karşılıklı yatırımların kolaylaştırılması ve teknoloji iş birliğine dair maddeleri gündeme taşıdığı belirtildi.

ABD ile Çin arasında varılan mutabakatın tam metninin ve anlaşmanın kapsamının, yarın yapılacak resmi açıklama ile duyurulması bekleniyor. Beyaz Saray kaynakları, Başkan Donald Trump'ın da süreci doğrudan takip ettiğini ve gelişmeler hakkında memnuniyetini dile getirdiğini aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in liderliğindeki heyetler, İsviçre'nin Cenevre şehrinde dün bir araya gelmişti.

Gümrük vergileri gerilimi yükseltmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. 75'ten fazla ülkenin ticari sorunları çözmek için ABD ile iletişime geçtiğini belirten Trump, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı. Trump, buna rağmen ABD'nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 145'e çıkarmıştı. Çin yönetimi ise ABD'nin hamlesine yüzde 125'lik gümrük vergisi uygulaması ile yanıt vermişti. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Beyaz Saray, Politika, Ekonomi, cenevre, Dünya, Son Dakika

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