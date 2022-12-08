18 yaşında belediye başkanı seçildi! Eleştirilere dikkat çeken bir yanıt verdi - Son Dakika
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18 yaşında belediye başkanı seçildi! Eleştirilere dikkat çeken bir yanıt verdi

08.12.2022 22:50

ABD'de 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Jaylen Smith, Arkansas eyaletindeki Earle kentinin belediye başkanı oldu. Seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Smith, "İnsanlar bana bakıyor, liseden yeni mezun olduğumu görüyorlar ve çok genç olduğum için deneyime sahip olmadığımı zannediyorlar. Fakat, onlara her zaman hayata bir yerlerden başlanması gerektiğini söylüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Earle kentinde ikinci tura kalan belediye başkanlığı seçimlerinde sonuç belli oldu. Üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Jaylen Smith, 235 oyla kentin yeni belediye başkanı seçildi. ABD'nin en genç belediye

EN GENÇ ÜYE 35 YAŞINDA

Dernek yönetici Phyllis Dickerson, Afrika-Amerika Belediye Başkanları Derneği'nin mevcut en genç üyesinin 35 yaşındaki Cleveland Belediye Başkanı Justin Bibb olduğunu söyledi.

"BİR YERDEN BAŞLAMALILAR"

Earle Lisesi'nden mezun olan ve Arkansas Devlet Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Smith, halk güvenliği ve yeni iş kollarının oluşturulması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtirken, "İnsanlar bana bakıyor, liseden yeni mezun olduğumu görüyorlar ve çok genç olduğum için deneyime sahip olmadığımı zannediyorlar. Fakat, onlara her zaman hayata bir yerlerden başlanması gerektiğini söylüyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika 18 yaşında belediye başkanı seçildi! Eleştirilere dikkat çeken bir yanıt verdi - Son Dakika

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