ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi. - WASHINGTON
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedeler için yapımı süren konutlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, evlerin tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini ve depremzedelerin endişelenmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, köylerde çelik evler yapıldığını ve şehirlerde yerinde dönüşüm projelerinin açıklandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ mitinginde yaptığı konuşmada, emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacaklarını söyledi. Erdoğan, terörle mücadelede Elazığ'ın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kararlı olduğunu belirtti.
Isparta Belediyesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile tarihi alanlarda başlattığı restorasyon çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerine anahtarlarını teslim ediyor. Tarihi Üzüm Çarşısında başlatılan çalışmalar son bulurken, dükkanların anahtarları düzenlenen bir törenle hak sahiplerine teslim edildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Polatlı ilçesinde 6 şüpheli şahsın satışa sunacağı bilgisi üzerine 1.2 milyon lira değerinde kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Operasyonda, boş ve dolu makaronlar, sigara, tabanca ve fişekler bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe ile görüşmek üzere Fildişi Sahili'ne gitti. Kurtulmuş, görüşmede Türkiye'nin Afrika politikasını ve Türkiye-Fildişi Sahili ilişkilerini vurguladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin tüm spor branşlarında hedeflerine başarılı bir şekilde yürüdüğünü belirterek, "Hedef de 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah bu ülkenin sporcuları, Paris'te bu bayrağı göndere çektirecek." dedi. Bakan Bak, Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da yaptığı konuşmada terörle mücadeleyi sınırların ötesine taşıdıklarını ve teröristlerin cirit attığı yerlerin artık turistler tarafından ziyaret edildiğini belirtti. Ayrıca, KAAN adlı savaş uçağının 2028 yılında filoya dahil edileceğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Elazığ'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçim başarısıyla yeni bir enerjiyle ve gayretle Elazığ'a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da AK Parti belediyeciliğinin hizmet, eser ve insanı merkeze almak olduğunu vurguladı.
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