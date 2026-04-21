ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar
ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar

21.04.2026 23:02
ABD, İran'ın silah programlarına yönelik 8 kişi, 4 şirket ve 2 uçağa yaptırım uyguladı.

ABD, İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı programlarına yönelik yeni yaptırımlar kapsamında 8 şahıs, 4 şirket ve 2 uçağı yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran adına silah temin edilmesine veya taşınmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle 8 şahıs, 4 şirket ve 2 uçağın yaptırım listesine alındığını duyurdu. Yaptırımların gerekçeleri, İran adına silah temini, silah ve bileşenlerini taşıma faaliyetleri ve İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı programlarıyla bağlantılar olarak açıklandı.

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım kararının İran'a karşı yürütülen "Ekonomik Öfke" operasyonu çerçevesinde olduğu ifade edilerek, "ABD, İran'ın balistik füze envanterini azaltmaya devam ederken, rejim üretim kapasitesini yeniden oluşturmanın yollarını arıyor" denildi.

Açıklamada, "İran, ABD ve müttefiklerini, bölgedeki enerji altyapısı da dahil olmak üzere hedef almak için giderek daha fazla Shahed tipi tek yönlü saldırı insansız hava araçlarına başvurmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"İran rejimi, küresel enerji piyasalarını şantaj yoluyla etkilemek ve ayrım gözetmeksizin hedef alması nedeniyle hesap vermelidir"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin açıklamasında, "İran rejimi, küresel enerji piyasalarını şantaj yoluyla etkilemek ve sivilleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla ayrım gözetmeksizin hedef alması nedeniyle hesap vermelidir. Hazine Bakanlığı, Başkan Trump liderliğinde 'Ekonomik Öfke' kapsamında para akışını izlemeye ve İran rejiminin sorumsuz eylemlerini ve buna imkan sağlayanları hedef almaya devam edecektir" dedi.

Yeni yaptırımlar, ABD ile İran arasında ikinci tur görüşmelerin başlatılıp başlatılmayacağı konusunda soru işaretlerinin sürdüğü bir dönemde geldi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme

Fenerbahçe, 1202'nci dakikada yıkıldı Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
İran ve ABD, Pakistan’a gitmiyor Barış görüşmeleri iptal oldu
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
