ABD'den İsrail'in Saldırısına Tepki

İsrail'in, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, derin endişe duyduklarını ifade etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, İsrail ordusunun Suriye'nin İdlib ilinde yer alan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Saldırılardan derin endişe duyduklarını belirten Barrack, bölgedeki gerilimi tırmandıracak askeri hamleler yerine taraflara mantıklı diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu. Barrack, şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Abu el-Duhur Hava Üssü'ne yönelik teyit edilmiş hava saldırılarının, bölgesel istikrarı ilerletmeyen gereksiz bir tırmanmaya yol açmasından derin endişe duyuyoruz. El-Şarra hükümeti ne yırtıcı bir tavır sergilemiş ne de vekil güçler bulundurmuştur. Aksine, İsrail ile gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir. Amerika Birleşik Devletleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de her iki ülke için de kinetik çatışmalardan ziyade diplomatik bir yaklaşımı teşvik etmek amacıyla görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Kalıcı gerilimi azaltma anlaşmaları, ilgili tüm ülkeler ve taraflarla sürdürülen diyaloglar yoluyla inşa edilir. Amerika Birleşik Devletleri, itidal ve diyalogun daha yapıcı bir yol sunduğuna inanmaya devam etmektedir. Tüm tarafları, daha fazla askeri olaydan ziyade mantıklı bir diyaloğa öncelik vermeye teşvik ediyoruz."