ABD’den Kanada üretimi alkollü içecek, motosiklet ve süt ürünlerine ithalat yasağı

ABD, Kanada üretimi alkollü içecekler, motosikletler ve süt ürünlerinin ithalatına 29 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yasak getirdi.

ABD ve Kanada arasında ticaret savaşı giderek kızışıyor. Washington yönetimi, Kanada'da ABD mallarına yönelik gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesine karşılık verdi. Buna göre ABD, son olarak Kanada üretimi alkollü içecekler, motosikletler ve süt ürünlerine ithalat yasağı kararı aldı. Yasağın 29 Eylül'de yürürlüğe gireceği belirtildi. Ayrıca Kanada'dan ithal edilen peynirlere yüzde 50 gümrük vergisi getirildi. Kağıt, alüminyum, mobilya ve aydınlatma ürünleri de yüzde 50 ek vergi listesine eklendi.

Ticaret görüşmeleri çıkmazda

İki taraf arasındaki müzakereler, Washington'da günlerce süren görüşmelerin ardından 21 Ağustos'ta çıkmaza girmiş, Kanada Başbakanı Mark Carney ticaret görüşmelerini askıya alma kararı almıştı. Carney, Trump yönetiminin şartlarının "kabul edilemez" olduğunu söylemiş ve ABD'li müzakerecilerin son anda Kanada'nın diğer ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarına kısıtlamalar getirdiğini belirtmişti. Ottawa ve Washington o zamandan bu yana müzakerelere başlamazken, karşılıklı suçlamalara devam etmişti. Beyaz Saray, görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada malına yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamıştı. Kanada'da misilleme olarak çelik ve mobilyadan giyim ve elektroniğe kadar çeşitli ABD mallarına yüzde 15 ila 50 arasında değişen vergiler getirmiş, bu karar dün yürürlüğe girmişti.