ABD'den Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı yeni adım - Son Dakika
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ABD'den Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı yeni adım

02.04.2022 10:16
ABD'den Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı yeni adım

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze testlerinin ardından ülkeyle bağlantılı 5 kuruluşa ek yaptırım uygulama kararı alırken, silah testlerinin devam etmesi durumunda yaptırımların daha da artacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze testlerinin ardından ülkeyle bağlantılı 5 kuruluşa ek yaptırım uygulama kararı alırken, silah testlerinin devam etmesi durumunda yaptırımların daha da artacağını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füze deneyerek bu yıl gerçekleştirdiği silah testlerinin sayısını 11'e çıkaran Kuzey Kore'nin füze programına karşı ABD'den yeni adım geldi. Kuzey Kore bağlantılı 5 kuruluşa ek yaptırım uygulama kararı alan ABD Hazine Bakanlığı, silah testlerinin devam etmesi durumunda yaptırımların daha da artacağını açıkladı. Pyongyang'ın son silah testlerine yönelik tepkisini yineleyen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Kuzey Kore'nin kışkırtıcı balistik füze testleri, bölgesel ve küresel güvenliğe açık bir tehdit oluşturuyor ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ediyor" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore'nin silah geliştirme çalışmalarına devam etmesi halinde ABD'nin yaptırım gücünü kullanmayı sürdüreceğinin altını çizen Yellen, ülkesinin Pyongyang'ın tehditkar eylemlerine karşı Japonya ile birlikte çalışacağını da belirtti.

Kara listeye alınan kuruluşların ABD'deki varlıklarının bloke edilmesini ve ABD vatandaşlarıyla ticari işlem yapmalarının yasaklanmasını öngören ek yaptırımların, kitle imha silahları ve kıtalararası balistik füzelerin AR-GE çalışmalarında yer alan Kuzey Kore Roket Endüstrisi Bakanlığı'nı ve gelir getirici yan kuruluşlarının 4'ünü hedef alacağı öğrenildi.

Japonya da ek yaptırım kararı almıştı

Dün Japonya'da hükümet Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programına destek olduklarına inanılan 6 Kuzey Koreli ve 3 Rus vatandaşı ile 4 Rus kuruluşunun varlıklarının dondurulacağını açıklamıştı. Tokyo'nun adımı, Pyongyang'ın yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesinde Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamasının ardından gelmişti. Ülke lideri Kim Jong-un'un ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini" açıklaması da bölgedeki güvenlik endişelerini artırmıştı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD'den Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı yeni adım - Son Dakika


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