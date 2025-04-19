ABD'den Suriye'ye Seyahat Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik güvenlik uyarısı yayımlayarak, " Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Suriye'de kaçırma, bombalama ve diğer saldırıların planlandığı konusunda uyarmaktadır" açıklaması yaptı.

ABD'den Suriye uyarısı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yönelik yayımladığı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni bir saldırı ihtimaline karşı güvenlik uyarısında bulundu. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Suriye'de hala kaçırma, bombalama ve diğer saldırıların planlandığı konusunda uyarmaktadır. Bu saldırılar, büyük bir uyarı olmadan gerçekleştirilebilir ve kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı diğer alanları hedef alabilir" ifadeleri kullanıldı.

"Suriye'ye seyahat etmeyin" tavsiyesinde bulunan bakanlık açıklamasında, "Bu uyarı, terörizm, iç karışıklık, kaçırma, rehin alım, silahlı çatışmalar ve haksız tutuklamalar gibi önemli riskler nedeniyle geçerliliğini korumaktadır. Suriye'nin hiçbir bölgesi, şiddetten korunmuş kabul edilmemelidir" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "ABD Büyükelçiliği, 2012 yılında Şam'daki operasyonlarını askıya almıştır. Çek Cumhuriyeti, Suriye'deki ABD çıkarlarını koruyan ülke olarak görev yapmaktadır. Suriye'deki ABD vatandaşları, acil yardım ihtiyaçları için Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin ABD İlgili Bölümü'ne başvurmalıdır" ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON