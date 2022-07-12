ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık ek ekonomik yardım - Son Dakika
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ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık ek ekonomik yardım

12.07.2022 18:59
ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık ek ekonomik yardım

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'da "temel hizmetlerin" finanse edilmesi için 1,7 milyar dolarlık ek ekonomik yardım yapılacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'da "temel hizmetlerin" finanse edilmesi için 1,7 milyar dolarlık ek ekonomik yardım yapılacağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ABD'de Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketini duyurdu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "temel hizmetlerin" finanse edilmesi için 1,7 milyar dolarlık ek ekonomik yardım yapılacağını duyurarak, "Ukrayna'ya yapılan bu son ekonomik yardım, Başkan Biden'ın Ukrayna demokrasisini Rusya'nın sebepsiz ve haksız savaşına karşı savunduğu için Ukrayna hükümetini destekleme taahhüdünün bir parçasıdır" dedi.

Yellen, "Bu yardım, Ukrayna'nın demokratik hükümetinin Ukrayna halkı için temel hizmetleri sağlamasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

YARDIM SAĞLIK ÇALIŞANLARI MAAŞLARI GİBİ KRİTİK ÖDEMELERE HARCANACAK

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "ABD Hazine Bakanlığı ile koordineli olarak ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla, Başkan Biden'ın Başkan Zelenskiy'e Ukrayna'ya doğrudan bütçe sağlama taahhüdünün bir parçası olarak Ukrayna hükümetine ek 1,7 milyar dolar yardım sağladı. Bu yardım, Kongre'nin iki taraflı cömert desteğiyle mümkün oldu" denildi.

ABD tarafından Dünya Bankası aracılığıyla sağlanan ek kaynakların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in acımasız savaşının Ukrayna'da neden olduğu akut bütçe açığını hafifleteceğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu yardımın sağlık çalışanı maaşlarının ödenmesi gibi Ukrayna'daki kritik operasyonlara harcanacağı ifade edildi.

"USAID BUGÜNE KADAR UKRAYNA HÜKÜMETİNE 4 MİLYAR DOLARLIK DOĞRUDAN BÜTÇE DESTEĞİ SAĞLADI"

Açıklamada ayrıca, "USAID bugüne kadar Ukrayna hükümetine 4 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği sağladı. Bu kaynaklar, Ukrayna hükümetinin hastanelere, okullara ve diğer kritik altyapılara gaz ve elektrik akışını sağlamasına, vatandaşlara insani yardım ulaştırmasına ve memur maaşlarının ödenmesi gibi temel işlevleri yerine getirmesine yardımcı oldu" denildi.

UKRAYNA, HER AY 5 MİLYAR DOLAR BÜTÇE AÇIĞI VERİYOR

Söz konusu yardım, Biden tarafından geçtiğimiz mayıs ayında imzalanan Ukrayna'ya yönelik 7,5 milyar dolarlık yardım paketinin bir parçasını oluşturuyor. Ukrayna, Rusya'nın saldırıları nedeniyle şu anda her ay yaklaşık 5 milyar dolar bütçe açığı veriyor.

Öte yandan ABD, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 6 milyar dolardan fazla askeri teçhizat yardımı sağladı.

AB'DEN DE UKRAYNA'YA 1 MİLYAR EUROLUK MALİ YARDIMA ONAY

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB Komisyonun geçtiğimiz mayısta Ukrayna için önerdiği yaklaşık 9 milyar euroluk makro-finansal yardım paketinin ilk kısmını oluşturan 1 milyar euroya onay verdiğini bildirmiş, yardımın Ukrayna'ya bu ay içinde ulaşacağını aktarmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık ek ekonomik yardım - Son Dakika
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