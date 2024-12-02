ABD'den Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Silah Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD'den Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Silah Yardımı

ABD, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapmayı planlıyor.

02.12.2024 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Ukrayna'ya stratejik silah ve mühimmatı içeren 725 milyon dolar değerinde yeni silah yardımı yapmaya hazırlanıyor.

ABD, Ukrayna'ya yeni askeri yardım yapacak. ABD basınının adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri ve Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için mühimmat da içeren ilave bir askeri yardım paketi tedarik etmeye hazırlandığı ifade edildi. Yetkililer, askeri yardım paketinin Ukrayna'nın Rus ve Kuzey Kore güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmak için talep ettiği anti-personel kara mayınlarını da içerdiğini belirtirken, HIMARS için tedarik edilecek mühimmatın Ukrayna'nın daha önce Rusya topraklarını vurmak için kullandığı uzun menzilli ABD füze sistemi ATACMS olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

ABD'nin Ukrayna'ya yeni yardım kararı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusunda son haftalarda 2022'den bu yana en hızlı ilerlemeyi kaydetmesi sonrasında geldi.

ABD Başkanı Biden, 20 Ocak'ta görevi seçilmiş Başkan Donald Trump'a devretmeden önce ABD Kongresi'nin bu yıl Ukrayna'ya verilmesi için onay verdiği askeri yardım fonlarının tamamını kullanma taahhüdünde bulunmuştu. Biden yönetiminin Ukrayna'ya yardımları hızlandırmasında, Ukrayna'daki çatışmaya son vermeyi amaçlayan Trump'ın göreve gelmesinin Ukrayna'da durumu nasıl etkileyeceğine ilişkin belirsizliğin de etkili olduğu düşünülüyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Silah Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
18:57 Canlı anlatım Kadıköy’de eşitlik bozuldu Canlı anlatım! Kadıköy'de eşitlik bozuldu
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 21:51:27. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Silah Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.