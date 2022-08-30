ABD Donanması, İran'ın Basra Körfezi'nde ABD'ye ait insansız gemiyi ele geçirme girişimini engelledi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Donanması, İran'ın Basra Körfezi'nde ABD'ye ait insansız gemiyi ele geçirme girişimini engelledi

30.08.2022 19:53
ABD Donanması, İran'ın Basra Körfezi'nde ABD'ye ait insansız gemiyi ele geçirme girişimini engelledi

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İran'ın Basra Körfezi'nde ABD'ye ait bir insansız yüzey gemisini (USV) ele geçirmeye çalışırken görüldüğünü ve ABD kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İran'ın Basra Körfezi'nde ABD'ye ait bir insansız yüzey gemisini (USV) ele geçirmeye çalışırken görüldüğünü ve ABD kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı 5. Filo su, İran'ın İslam Devrim Muhafızları Donanması'na (IRGCN) ait bir destek gemisinin, Basra Körfezi'nde ABD 5. Filosu tarafından işletilen insansız bir su üstü gemisini ele geçirme girişiminin engellediğini duyurdu. ABD 5. Filosu tarafından yapılan açıklamada, 29 Ağustos günü yerel saatle 23.00 civarında uluslararası sulardan geçen Shahid Baziar adlı IRGCN'ye ait destek gemisinin, Saildrone Explorer adlı insansız yüzey gemisini (USV) çekmeye çalışırken gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Donanmasına ait kıyı devriye gemisi USS Thunderbolt'un (PC 12) olay yakınlarında bulunduğu ve ele geçirme eylemine hemen müdahale ettiği belirtilirken, ABD 5. Filosu'nun Bahreyn merkezli Helikopter Deniz Muharebe filosundan bir MH-60S Deniz Şahini fırlattığı aktarıldı. ABD Deniz Kuvvetleri, yanıt olarak alınan önlemlerin IRGCN'ye ait geminin insansız gemi ile olan bağlantısını kesmesine ve yaklaşık 4 saat sonra bölgeyi terk etmesiyle sonuçlandığını ifade ederken, ABD Donanmasının başka bir olay olmadan operasyonlarına devam ettiği bildirildi.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, ABD 5. Filosu ve Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Yardımcısı Brad Cooper konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "IRGCN'nin eylemleri bariz, yersiz ve profesyonel bir deniz gücünün davranışıyla tutarsızdı. ABD Deniz Kuvvetleri teyakkuz halinde ve bölge genelinde kurallara dayalı uluslararası düzeni teşvik ederken uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yayınladığı açıklamada, IRGCN'nin ele geçirmeye çalıştığı Saildrone Explorer adlı insansız yüzey gemisinin ABD hükümetinin mülkü olduğunu söyleyerek navigasyon, veri toplama için sensörler, radarlar ve kameralarla donatıldığını ifade etti. - WASHINGTON

YORUMLAR
500
Washington Post'a konuşan ABD'li istihbaratçılar: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ancak ilk testte ciddi teknik sorunlar çıktı Washington Post'a konuşan ABD'li istihbaratçılar: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ancak ilk testte ciddi teknik sorunlar çıktı ABD'de tüketici güveni ağustosta beklenenden fazla arttı ABD'de tüketici güveni ağustosta beklenenden fazla arttı
Kaynak: İHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Basra Körfezi, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Donanması, İran'ın Basra Körfezi'nde ABD'ye ait insansız gemiyi ele geçirme girişimini engelledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:08 Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!
18:41 Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi
18:36 Canlı yayında korkutan anlar! İş insanı izleyicilerin önünde kalp krizi geçirdi
18:29 Hindistan'da doğan bebek doktorların ağzını açık bıraktı!
18:03 Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü!
17:42 AFAD'dan 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Tarih bile belli
17:33 Hindistan'da şaşkınlık yaratan gelenek! Eve temizliğe giden hizmetçiler, bekar erkeklerle ilişkiye giriyor!
16:58 Bakan Varank açıkladı: Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 martta satışa çıkacak
16:42 Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı
16:36 TEM Otoyolu'nda feci kaza! 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 19:53:38. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Donanması, İran'ın Basra Körfezi'nde ABD'ye ait insansız gemiyi ele geçirme girişimini engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement