ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'i ziyaret edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'i ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 24-26 Nisan tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Blinken'in ziyareti çerçevesinde ikili, bölgesel ve küresel konularla ilgili Çinli üst düzey yetkililerle görüşmeler yapılacak. Ayrıca, narkotikle mücadele iş birliği, ordular arası iletişim ve halklar arası bağların güçlendirilmesi gibi konular ele alınacak.

22.04.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 24-26 Nisan tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine 24-26 Nisan tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Bilinken'in ziyareti çerçevesinde başkent Pekin ve Şanghay'da Orta Doğu'daki kriz, Ukrayna'daki savaş, Güney Çin Denizi'ndeki sorunlar dahil olmak üzere ikili, bölgesel ve küresel konularla ilgili Çinli üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacağı belirtildi. Açıklamaya göre Blinken ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Kasım ayında California'daki zirvede, narkotikle mücadele iş birliğinin yeniden başlatılması, ordular arası iletişim, yapay zeka ve halklar arası bağların güçlendirilmesi konularında verdiği taahhütlerin yerine getirilmesine yönelik devam eden çalışmaları ele alacak. Blinken aynı zamanda, ikinin ülkenin aynı fikirde olmadığı alanlarda bile rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmesinin önemine değinecek.

Ülkeye ikinci kez ziyaret gerçekleştirecek ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Haziran 2023'te Çin'e gitmişti. 2 Nisan'da telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise son olarak Kasım 2023'te ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) çerçevesinde bir araya gelmişti. - PEKİN

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Antony Blinken, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'i ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
14:20 Almanya Cumhurbaşkanı’na Sirkeci Garı’nda İsrail protestosu Almanya Cumhurbaşkanı'na Sirkeci Garı'nda İsrail protestosu
14:12 Devlet Bahçeli’den Türk vatandaşları için ’’yerel halk’’ ifadesini kullanan Bakan Şimşek’e sert tepki Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
16:59 Kartal’da 5 eksik İşte Beşiktaş’ın Ankaragücü maçı kadrosu Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu
16:45 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı
16:22 Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR’ında Alman hakem görev yapacak Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR'ında Alman hakem görev yapacak
16:19 PKK Suriye’de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
16:09 Samsunspor’un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu
15:52 Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
15:09 Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı
14:42 İsrail’de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa İsrail'de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 17:11:22. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'i ziyaret edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement