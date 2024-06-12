ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermesini eleştirdi

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "Hamas, tek bir kelime ile yanıt verebilirdi; evet. Hamas, bunun yerine yaklaşık 2 hafta bekledi ve çok sayıda değişiklik talep etti" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermesinin ardından Katar'a geçti. Başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes konusunun ele alındığını söyleyen Al Thani, arabulucuların Hamas tarafından ateşkes teklifine verdiği yanıtın görüşüldüğünü bildirerek, "Teklifin detaylarını ve yanıtı gözden geçiriyoruz. Katar, Mısır ve ABD olarak savaşın sonlandırılması ve Filistinli tutuklular ile İsrailli esirlerin takasına yönelik anlaşma yapmaya kararlıyız. ABD'nin yoğun çabalarını ve her iki tarafın görüşlerini ortak bir zeminde buluşturan teklifin formüle edilmesine yansıyan çabaları takdirle karşılıyoruz" dedi.

Bağımsız Filistin devleti vurgusu

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdulrahman Al Thani, "kalıcı bir çözüme ulaşılabilmesi" için uzlaşma yolları aradıklarını da ifade ederek, bağımsız Filistin devletinin gerekliliğini vurguladı. Katar Başbakanı Gazze savaşına "geçici önlemler" yerine "kalıcı bir çözüm" bulunması gerektiğini sözlerine ekledi. "Adil bir çözümün" 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yol açması gerektiğini söyleyen Al Thani, bu egemen devletin de İsrail ile barış ve güven içinde birlikte yaşaması gerektiğini kaydetti.

Blinken: "En acil ve en etkili tek yolu ateşkesi sağlamak"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise ABD'nin Gazze'ye yardımlarının artması, bu yardımların halka ulaştırılmasının sağlanması ve sivillerin korunmasının arttırılması için çalışmaya devam ettiğini ifade ederek ateşkesin, çatışmanın son bulması için en acil yol olduğunu söyledi. Blinken, "Gazze'deki halkın acı çekmesini sona erdirmenin, insani yardım krizini çözmenin, çatışmanın şiddetlenmesini ve başka yerlere yayılmasını engellemenin en acil ve en etkili tek yolu ateşkesi sağlamak" dedi.

"Katar, yorulmak bilmeyen ortak"

Katar'ın Gazze konusundaki çabalarını da öven Blinken, "Katar, ateşkes ve esir takası arabuluculuğunda yorulmak bilmeyen ortak oldu" dedi. Hamas'ın ateşkes için talep ettiği değişikliklerin bazılarının uygulanabilir olduğunu bazılarının da ise uygulanabilir olmadığını kaydeden Blinken, Hamas'ı ateşkesi geciktirmekle suçladı. ABD'li Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Hamas, tek bir kelime ile yanıt verebilirdi; evet. Hamas, bunun yerine yaklaşık 2 hafta bekledi ve çok sayıda değişiklik talep etti" açıklamasını yaptı. Hamas'ın talep ettiği değişikliklere ilişkin detay vermeyen Blinken, iki taraf arasındaki "boşlukların" giderilebileceğine dair bir garanti olmadığını da sözlerine ekledi.

Arabulucuların İsrail ve Hamas arasında köprü kurmaya çalışacaklarını ve bunu sonuca bağlayacaklarını vurgulayan Blinken, "Bu durum ne kadar devam ederse daha fazla insan acı çekecek. Artık pazarlıkların sona ermesi ve ateşkesin başlaması gerekiyor; bu kadar basit. İsrail öneriyi olduğu gibi kabul etti, Hamas ise kabul etmedi. Eğer Hamas 'hayır' demeye devam ederse bence dünyanın farklı noktalarındaki herkes bu durumun Hamas'ın sorumluluğunda olduğunu açıkça görecek" ifadelerini kullandı. - DOHA