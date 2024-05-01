ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı ile Kerem Şalom Sınır Kapısı\'nı ziyaret etti

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İsrail- Gazze Şeridi arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 7'nci kez geldiği İsrail'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelerek, İsrail-Gazze Şeridi arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Blinken ve Gallant, daha sonra İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ile katıldıkları toplantıda, İsrailli rehinelerin iadesine yönelik çabaları ve İsrail'in Gazze'de yürüttüğü asker harekatı ele aldılar.

"Ordu, verdiğim talimatlar doğrultusunda Refah bölgesinde her türlü operasyonel görevi yerine getirmeye hazır"

Gallant, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Rehinelerimizi evlerine geri getirmek için her türlü adımı atmaya kararlıyız, bu etik olarak doğru, ahlaki olarak doğru ve bu ilan edilmiş bir savaş hedefidir. Aynı zamanda ordu, verdiğim talimatlar doğrultusunda Refah bölgesinde her türlü operasyonel görevi yerine getirmeye hazır" dedi. - TEL AVİV