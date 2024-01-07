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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'daki çatışmanın yayılmasını önlemek istiyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'daki çatışmanın yayılmasını önlemek istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmanın yayılmasını önlemek istediğini söyledi. Blinken, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmaması için mümkün olan her şeyi yapmak istediklerini belirtti ve çatışmaları kontrol altına almanın bölgedeki tüm ulusların çıkarına olduğunu vurguladı. Ayrıca, Blinken, İsrail'in güvenliğinin önemli olduğunu ve kendini savunmak için hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu\'daki çatışmanın yayılmasını önlemek istiyor
07.01.2024 - 00:10,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmanın yayılmasını önlemek istediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından Ürdün'e gitmek üzere havalimanına geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, Orta Doğu'daki çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemek istediğini söyledi. İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmaması için mümkün olan her şeyi yapmak istediklerini belirten Blinken, çatışmaları kontrol altına almanın bölgedeki tüm ulusların çıkarına olduğunu vurguladı.

İsrail için ülkenin kuzeyinde güvenliğe sahip olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Blinken, "İsrail gerginliğin tırmanmasını istemiyor. Ama aynı zamanda kendilerini savunmak için de hazırlıklı olmak zorundalar" dedi.

Arap ülkeleri, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek olan Blinken, krizi çözme çabalarının başarısız olması durumunda "sonsuz bir şiddet döngüsü ve bölgedeki insanlar için güvensizlik ile çatışma içinde bir yaşam" olacağını ifade etti. - GİRİT

Kaynak: İHA
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