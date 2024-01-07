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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunda Katar'a geldi - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunda Katar'a geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'deki temaslarının ardından Orta Doğu turunun dördüncü durağı olan Katar'a geldi. Blinken, Katar Emiri ve Başbakanı ile görüşecek ve İsrail-Filistin çatışmaları ele alınacak. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Blinken, daha sonra BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunda Katar\'a geldi
07.01.2024 - 19:33,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu temasları çerçevesinde Ürdün'ün ardından Katar'a geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'deki temaslarının ardından Orta Doğu turunun dördüncü durağı olan Katar'a geldi. Blinken, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya gelecek. Görüşmelerde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların ele alınması beklenirken, Bakan Blinken ve Bakan Al Thani'nin görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Blinken, Katar'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı ziyaret edecek. - DOHA

Kaynak: İHA
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