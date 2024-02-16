ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında rehine anlaşmasının hala mümkün olduğunu, ancak çözülmesi gereken çok zor sorunların olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyarette bulunduğu Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi. Blinken ve Rama, görüşmenin ardından basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Blinken, Ramazan ayının başlamasından önce İsrail ve Hamas arasında esir takası anlaşması sağlanmasına yönelik, "Rehineler konusunda bildiğiniz gibi ABD, Katar ve Mısır'ın İsrail'le birlikte çalışarak ortaya koyduğu bir teklifi Hamas'a sunduk. Yaklaşık 1 hafta önce Hamas'tan bir cevap aldık. Bu cevabın bir anlaşmaya varmak için çalışma ihtimali sunduğuna inanıyoruz. Şu anda Katar'dan, Mısır'dan ve İsrail'den mevkidaşlarımızla bunun üzerinde çalışma sürecindeyiz ve bir anlaşmaya varma hedefiyle bu konuda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun (rehine anlaşması) mümkün olduğuna inanıyorum" dedi. Blinken, "Çözülmesi gereken çok ama çok zor sorunlar var, ancak ilerlemek ve bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı görmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Başarının ne olduğunu biliyoruz. 105 rehinenin serbest bırakılmasıyla, askeri operasyonlara ara verilmesiyle ve umutsuzluğa kapılan insanlara giden insani yardımın önemli ölçüde genişletilmesiyle sonuçlanan ilk anlaşmayı sağladığımızda bunu elde etmiştik. Burada bir anlaşmaya varılabilirse, elbette listemizin başında yer alan rehineleri ailelerine kavuşturmak var, ama aynı zamanda (çatışmalara) uzun bir ara verilmesi de mümkün olacak ve bu da başka birçok fayda sağlayacak" şeklinde konuştu. - TİRAN
Son Dakika › Politika › ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rehine Anlaşması Mümkün Ama Zor Sorunlar Var - Son Dakika
Şarkıcı İrem Derici, bir konserde Gökhan Fırat'a yakınlaşan bir kadını görünce uyarıda bulundu. Derici, 'Kırmızılı kadın benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan'a sinek bile değdiğinde sinirim bozuluyor' dedi.
Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı geçen yıl yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı artarken, evli bireylerin daha mutlu olduğu tespit edildi. Hayat pahalılığı ise ülkedeki en büyük sorun olarak görüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların teröristler etkisiz hale getirilene kadar devam edeceği belirtildi.
İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik ve Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler de yer aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.96'ya yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirterek, ''Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz.'' dedi.
İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz görüntüleri infial yarattı. Ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla dakikalarca taciz etti. Mide bulandıran olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtığı öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?