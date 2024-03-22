ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rehine müzakerelerinde ilerleme kaydettik - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rehine müzakerelerinde ilerleme kaydettik

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rehine müzakerelerinde ilerleme kaydettik

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, son birkaç haftada rehine müzakerelerinde ilerleme kaydettiklerini belirtti. Blinken, Gazze'ye insani yardımın artırılması ve sürdürülmesinin zorluğuna da değindi ve İsrail'in Refah kentine yapacağı kara operasyonunun risklerine dikkat çekti. Ayrıca Blinken, önümüzdeki hafta İsrailli yetkilileri Washington'da ağırlayacaklarını ve ateşkes görüşmelerindeki ilerlemeleri ele alacaklarını söyledi.

22.03.2024 23:38  Güncelleme: 23:42
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6. Orta Doğu turunun ardından ziyaret ettiği İsrail'de, "Son birkaç haftada rehine müzakerelerinde ilerleme kaydettik. Hala yapılması gereken çok iş var, yapılması gereken zor işler var, ancak bunu yapmaya kararlıyız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6. Orta Doğu turunun ardından ziyaret ettiği İsrail'de, temaslarının ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmelerde esir takasına odaklandığını belirten Blinken, "Son birkaç haftada rehine müzakerelerinde ilerleme kaydettik, boşlukları kapattık, ancak neredeyse tanım gereği son maddelere geldiğinizde, bunlar en zor olanlar olma eğilimindedir. Dolayısıyla hala yapılması gereken çok iş var, yapılması gereken zor işler var, ancak bunu yapmaya kararlıyız" dedi.

Gazze'ye insani yardımın artırılması ve sürdürülmesinin zorluğuna değindiğini aktaran Blinken, "Gazze nüfusunun yüzde 100'ü gıda güvencesinden yoksun durumda. Yüzde 100'ü insani yardıma ihtiyacı var. Durumu iyileştirmek için bazı olumlu adımlar atıldı, ancak bu yeterli değil ve çok daha fazla insana çok daha etkili bir şekilde yardım ulaştırmak için neler yapılması gerektiğini konuştuk" ifadelerini kullandı.

"Refah'ta kara operasyonu İsrail'in daha fazla izole edilmesi riskini taşır"

Görüşmelerde İsrail'in saldırı planları yaptığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine de değindiklerini kaydeden Blinken, "Refah'ta büyük bir askeri kara operasyonu daha fazla sivilin ölmesi, insani yardımların daha fazla zarar görmesi, İsrail'in dünya çapında daha fazla izole edilmesi ve uzun vadeli güvenliğinin ve duruşunun tehlikeye girmesi riskini taşır" şeklinde konuştu.

İsrailli yetkilileri önümüzdeki hafta Washington'da ağırlayacaklarını söyleyen Blinken, "Bu gerçekten de entegre bir insani, askeri ve siyasi plan gerektiriyor. Dediğim gibi, önümüzdeki hafta bunu konuşacağız ve ileriye dönük en iyi yol gördüğümüz şeyin detaylarını ele alacağız" dedi.

"Kalan birkaç boşluğu doldurduk, ancak gol çizgisine ne kadar yaklaşırsanız, o kadar zorlaşıyor"

Doha'daki ateşkes görüşmelerine ilişkin detaylı bilgi isteyen gazetecilere, fazla ayrıntı veremeyeceğini söyleyen Blinken, "Ancak bu müzakerelere yoğun bir şekilde dahil olduğumuzu, Katarlılarla çalıştığımızı, Mısırlılarla çalıştığımızı ve İsrail ile çalıştığımızı söyleyebilirim. Kalan birkaç boşluğu doldurduk, ancak gol çizgisine ne kadar yaklaşırsanız, o kadar zorlaşıyor. Dolayısıyla üzerinde çalışılması gereken bazı zor konular var, ancak oraya ulaşmak ve insanları evlerine göndermek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Müzakerecilerimiz de bunu başarıp başaramayacağımızı görmek için yoğun bir şekilde çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

"Bu dönemde işleri daha da zorlaştıracak adımlar atılması bizim için sorun teşkil edecektir"

Blinken, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 800 hektarlık bir araziye el koyduğunu açıkladığına ilişkin bir soruya ise, "Bahsettiğiniz haberi görmemiştim. Ama yerleşimlerin genişletilmesi konusundaki görüşlerimizi biliyorsunuz. Yıkımlardan tahliyelere ve diğer adımlara, atılan tek taraflı adımlara kadar, zaten zor olan 2 devlet ihtimalini daha da uzak hale getiren her şey hakkındaki görüşlerimizi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konunun detaylarını görmedim ancak bu dönemde işleri daha da zorlaştıracak adımlar atılması bizim için sorun teşkil edecektir" diye konuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rehine müzakerelerinde ilerleme kaydettik - Son Dakika

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