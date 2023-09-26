ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya ve Kuzey Kore'nin Askeri İşbirliği Küresel Barışı Tehdit Ediyor - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya ve Kuzey Kore'nin Askeri İşbirliği Küresel Barışı Tehdit Ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya ve Kuzey Kore\'nin Askeri İşbirliği Küresel Barışı Tehdit Ediyor
Son Güncelleme: 26.09.2023 11:04

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin küresel barışı tehdit ettiğini belirtti. Blinken, Kuzey Kore'nin füze programını güçlendirmek için Rusya'dan yardım arayışında olduğunu ve bu durumun daha büyük bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, Blinken, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta çaresiz kaldığını ve Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin küresel barışı tehlikeye attığını vurguladı. Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ise Kuzey Kore'nin silah programına desteğin durması çağrısında bulundu ve bu eylemlerin Kore'nin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin "küresel barışın altını oyduğunu" belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Blinken, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi ve Kore Vakfı ortaklığında Washington'da düzenlenen Güney Kore-ABD ittifakı konulu forumda konuştu.

Kuzey Kore'nin füze programını güçlendirmek için yardım arayışında olduğunu vurgulayan Blinken, "Füze fırlatmalarının ötesinde Kuzey Kore'nin daha büyük bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu Kim Jong-un'un Moskova ziyareti ortaya koydu." diye konuştu.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşı için ekipman ve malzeme temininde "çaresiz" kaldığına işaret ederek, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin "küresel barışın altını oyduğu" uyarısında bulundu.

"Ortak savunmaya bağlılığımız güçlü." diyen Blinken, bu bağlılığın özellikle de "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali olan ve bölgede istikrarın altını oyan Kuzey Kore'nin füze fırlatma gibi provokatif eylemlerine karşı genişletilmiş caydırıcılıkla başladığını" söyledi.

Blinken, müttefikler arasında işbirliğinin güvenlik, ticaret ve ekonomi dahil tüm alanlarda güçlendiğine dikkati çekerek "Sadece birkaç gün içinde, ülkemizin karşılıklı savunma anlaşması imzalamasının 70. yılını kutlayacağız. Kilit bir güvenlik ittifakından, kapsamı ve önemi giderek genişleyen hayati küresel ortaklığa dönüşen 70 yıllık bir ilişki." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore ve Japonya lideriyle ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen ay düzenlenen Camp David Zirvesi'ne değinen Blinken, "Bu gerçekten de ülkelerimiz arasında yeni bir dönemin ve üçlü işbirliğinin başlangıcına işaret ediyor." dedi.

Blinken, söz konusu zirvede üç ülkenin, gerçek zamanlı füze uyarı verileri, üçlü savunma tatbikatları ve Kuzey Kore'nin silah programlarını finanse eden siber faaliyetlerine karşı koyma çabaları aracılığıyla "ortak tepkileri iyileştirmenin pratik yollarını" geliştirme konusunda anlaştığını dile getirdi.

Güney Kore'den, Kuzey'in silah programına desteğin durması çağrısı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ise foruma gönderdiği video mesajında, Kuzey Kore'nin "yasa dışı" silah programına yardım etme ya da bu ülkeyle silah ticareti yapmaya yönelik adımları durdurma çağrısında bulundu.

Park, "Bu eylemlerin yalnızca birden fazla kararı (BMGK kararını) açıkça ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda Kore'nin güvenliğini de tehlikeye attığı konusunda sert şekilde uyarıyoruz." dedi.

Rusya ve Çin de dahil olmak üzere BMGK'nin daimi üyelerinin BMGK kararlarına uyma konusunda "daha ağır" bir görev taşıdığını söyleyen Park, Pyongyang ile "her türlü silah ticareti ve işbirliğinin" ilgili kararların "doğrudan" ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Park, Kuzey Kore'nin eylemlerini "mantıksız ve ahlak dışı" şeklinde yorumlayarak, "Her füze fırlatmasına aktarılan on milyonlarca dolar, açlıktan ölmek üzere olan halkının hayatını iyileştirmek için harcanmalıydı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya ve Kuzey Kore'nin Askeri İşbirliği Küresel Barışı Tehdit Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya ve Kuzey Kore'nin Askeri İşbirliği Küresel Barışı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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