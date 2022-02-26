ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

26.02.2022 02:55
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Rusya tarafından düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da dahil olduğu artan sivil ölümlerine ilişkin raporlar hakkında görüştüğünü belirterek, "Zulüm eden herkes hesap vermeli" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Rusya tarafından düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da dahil olduğu artan sivil ölümlerine ilişkin raporlar hakkında görüştüğünü belirterek, "Zulüm eden herkes hesap vermeli" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştüğünü duyurdu. Bakan Blinken paylaşımında, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemleri mantıksız. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile, Rusya tarafından roket fırlatmalarında çocukların da dahil olduğu sivil ölümlerine ilişkin artan raporlar hakkında görüştüm. Zulüm eden herkes hesap vermeli" ifadelerini kullandı. Blinken'ın ile Kuleba görüşmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da yazılı açıklamada bulunarak, Blinken'ın bugün Rusya'nın sivil kayıpların artmaya başladığı sebepsiz savaş tercihini kınamak için Kuleba ile görüştüğünü kaydetti.

İkili arasındaki görüşmenin detaylarına değinen Price, "Blinken, destek sunmak, Kiev ve çevresinde hava saldırıları ve roket fırlatma sistemleri nedeniyle aralarında Ukraynalı çocukların da dahil olduğu artan sivil ölümlerine ilişkin raporları kınamak için Kuleba ile görüştü. Blinken, Kremlin'in acımasız taktiklerine duyduğu öfkeyi dile getirdi ve ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin devam ettiğinin altını çizdi. Blinken, Kuleba'ya, ABD'nin Ukrayna'nın kendisini Rus saldırganlığına karşı savunmasına yardımcı olmak için destek sağlamaya devam edeceğini de vurguladı" dedi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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