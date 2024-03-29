ABD Dışişleri Bakanlığında insan kaynakları konusunda çalışan Annelle Sheline, ABD hükümetinin Gazze halkını bombalamaya ve aç bırakmaya devam eden İsrail'e verdiği desteği protesto etmek amacıyla istifa ettiğini belirterek, "Olanları izlemeye ve her gün işe gitmeye devam edemezdim" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 175 gündür aralıksız sürüyor. Bölgenin tüm noktalarına saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun katliamına dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi her gün tepki gösterirken, hükümetlerden bölgenin ve Filistinlilerin iyiliği için sonuca varan herhangi bir adım gelmiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda insan kaynakları konusunda çalışan Annelle Sheline, ABD hükümetinin Gazze halkını bombalamaya ve aç bırakmaya devam eden İsrail'e verdiği desteği protesto etmek amacıyla istifa ettiğini belirtti. ABD'nin insan kaynakları savunuculuğu konusunda tüm güvenilirliğini yitirmiş durumda olduğunu söyleyen Sheline, "Dışişleri Bakanlığında bu konuda çok önemli çalışmalar yapan çok sayıda insan var. Ancak Başkan Biden bu konuda bir duruş sergilemeye istekli olana kadar yaptıkları çalışmalar gerçekten fark oluşturmayacak" dedi.
ABD'nin inandığını iddia ettiği değerlere sahip çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Sheline, "ABD'nin dünya genelindeki ahlaki liderliği bu değerleri savunmasına bağlıdır" ifadelerini kullandı.
İstifa kararının kişisel maliyeti konusuna da değinen Sheline, evde küçük bir kızı olduğunu ve istifa etmekten başka çaresinin olmadığını vurgulayarak, "İleride bana bunlar olurken ne yaptığımı soracak olursa, sessiz kalmadığımı bilmesini isterim. Olanları izlemeye ve her gün işe gitmeye devam edemezdim" şeklinde konuştu. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD Dışişleri Bakanlığı Çalışanı İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etmek Amacıyla İstifa Etti - Son Dakika
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