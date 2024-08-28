ABD, Filistin'deki Yahudi yerleşimcilere yaptırımları sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD, Filistin'deki Yahudi yerleşimcilere yaptırımları sürdürüyor

ABD, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilerle ilgili 6'ncı yaptırım paketinde 1 kuruluş ve 4 kişiye yaptırım uyguladı.

28.08.2024 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilerle ilgili 6'ncı yaptırım paketinde 1 kuruluş ve 4 kişiye yaptırım uyguladı.

ABD, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımlarına devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Yahudi yerleşimcilerle ilgili 6'ncı yaptırım paketini açıkladı. Biden yönetimi, İsrailli bir sivil toplum örgütü olan Hashomer Yosh ile Yinon Levi, Neriya Ben Pazi, Zvi Bar Yosef ve Yitzhak Levi Filant adlı kişileri yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki Khirbet Zanuta'da yaşayan 250 Filistinlinin tamamının geçtiğimiz ocak ayında yaşadıkları köyü terk etmek zorunda kalmasının ardından Hashomer Yosh üyelerinin köyün etrafını çitle çevirerek geri dönmelerini engellediği ifade edildi.

Açıklamada, Batı Şeria'daki Yitzhar yerleşiminin sivil güvenlik koordinatörü olan Yitzhak Levi Filant'ın rolünün bir güvenlik veya kolluk kuvveti görevlisine benzese de, yetki alanının dışında kötü niyetli faaliyetlerde bulunduğu belirtilerek, Şubat 2024'te, silahlı yerleşimcilerden oluşan bir gruba, yollara barikatlar kurmaları ve Filistinlileri topraklarından zorla çıkarmaları için liderlik ettiği aktarıldı.

Biden, geçtiğimiz şubat ayında yayınladığı kararnameden bu yana İsrailli 11 kişi ve 11 kuruluşa yaptırım uyguladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Batı Şeria, Filistin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Filistin'deki Yahudi yerleşimcilere yaptırımları sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
09:19 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü Mayolu pozlarıyla şov yaptı 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
08:51 Düğün tarihi ile mekan belliydi Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi
08:49 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu
08:10 Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray’ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
07:03 Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 19:36:35. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Filistin'deki Yahudi yerleşimcilere yaptırımları sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement