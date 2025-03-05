ABD, Hamas ile Görüşmeleri Doğruladı - Son Dakika
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Politika

ABD, Hamas ile Görüşmeleri Doğruladı

Beyaz Saray, ABD'nin Hamas ile gizli görüşmeler yaptığını açıkladı ve detayları vermedi.

05.03.2025 22:58
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Hamas ile doğrudan görüşmeler yaptığını doğruladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Hamas ile doğrudan ve gizli görüşmeler yaptığı yönünde çıkan haberlerin ardından söz konusu görüşmeleri doğruladı. Leavitt, ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'e değinerek, "Bu müzakereleri yürüten özel elçinin herhangi biriyle konuşma yetkisi var" dedi.

Görüşmeler ile ilgili İsrail'e bilgi verildiğini de aktaran Leavitt, "Diyalog ve ABD halkının çıkarlarına en uygun olanı yapmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlarla konuşmak Başkan'ın inandığı bir şey" dedi.

Hamas'la yapılan görüşmelerde ABD esirlerin serbest bırakılmasının mı yoksa Trump'ın Gazze planının mı ele alındığı sorusuna Leavitt, "Bunlar devam eden görüşmeler ve tartışmalar, burada detaylandırmayacağım, söz konusu olan ABD'lilerin hayatları" dedi.

ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'in son haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'la doğrudan ve gizli görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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