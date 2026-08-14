ABD İHA İthalatına Gümrük Vergisi Getiriyor - Son Dakika
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ABD İHA İthalatına Gümrük Vergisi Getiriyor

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Beyaz Saray, güvenlik nedeniyle İHA ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD'nin İHA ve parçalarının ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını açıklayarak ABD'nin İHA tedarikinde yabancı kaynaklara "fazla bağımlı" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, bazı önemli müttefikleri de etkileyecek yeni bir gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray, ABD'nin İHA ve parçalarının ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını açıklayarak ABD'nin İHA tedarikinde yabancı kaynaklara "fazla bağımlı" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray, Trump'ın imzaladığı kararnameyle, ulusal güvenlik açısından özellikle hassas kabul edilen belirli büyüklükteki veya belirli kabiliyetlere sahip İHA'lara yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirterek daha küçük İHA'lara ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirileceğini ifade etti.

Beyaz Saray, Avrupa Birliği, Japonya, Lihtenştayn, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan'dan ithal edilen İHA ve parçalarına yüzde 15, İngiltere'den ithal edilen İHA'lara ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Beyaz Saray, ulusal güvenlik açısından özellikle hassas kabul edilen İHA ve parçaları için gümrük vergilerinin 21 gün içinde, hassas öneme sahip olmayan İHA ve parçaları ile Pentagon tarafından belirli şartlarda muafiyet verilen ürünler için ise gümrük vergilerinin kararname imzalandıktan 180 gün sonra yürürlüğe gireceğini aktardı.

ABD Ticaret Bakanı Lutnick İHA ithalatının etkilerini inceledi

Trump, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in İHA ithalatının etkilerini incelediği belirterek, "Bakan, İHA konusunda yabancı üreticilerin ithalattaki payının önemli ölçüde yüksek olduğunu ve ABD'nin yabancı İHA kaynaklarına ve bileşenlerine fazlasıyla bağımlı olduğunu tespit etti" dedi.

Trump, Lutnick'in ayrıca bazı yabancı kuruluşlar tarafından üretilen İHA ve parçalarının "güvenlik ve emniyet açısından risk oluşturduğunu" ve ABD'deki yerli sektörün güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek miktarda üretim yapmadığını belirlediğini söyledi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Beyaz Saray, Politika, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD İHA İthalatına Gümrük Vergisi Getiriyor - Son Dakika

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