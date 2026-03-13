ABD, İran\'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi

ABD, İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarının ikinci haftasında 160'tan fazla askeri yakıt ikmal uçağını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Avrupa Komutanlığı (EUCOM) bölgelerinde konuşlandırdı.

160'TAN FAZLA UÇAK KONUŞLANDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, 17 adet KC-46A "Pegasus" ve 62 adet KC-135 "Stratotanker" uçağı, operasyon bölgesine yakın CENTCOM kontrolündeki havaalanları ile İngiltere ve ABD'nin ortak üssü Diego Garcia Üssü'nde konuşlandırıldı. Bunların, 40'tan fazlasının da İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca yaklaşık 36 adet KC-135 ve 1 adet KC-46A uçağının Güney Avrupa ve Akdeniz'deki üslere konuşlandırıldığı görüldü. Bu uçakların, büyük olasılıkla İngiltere'den gelen uçaklara yakıt ikmali yapacağı düşünülüyor.

ABD UÇAKLARI İNGİLİZ ÜSSÜNÜ KULLANIYOR

İngiltere'nin üslerini ABD kullanımına açmasının ardından çok sayıda ABD bombardıman uçağı, İran'a yönelik saldırılar için İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'nü kullanmaya başladı.

15 adet KC-46A ve 33 adet KC-135 ikmal uçağı, İngiltere'de, Portekiz'deki Lajes Hava Üssü'nde ve Kuzey Avrupa'daki üslerde konuşlandırıldı.

"2 BİN 500 DENİZ PİYADESİ GÖNDERİLECEK" İDDİASI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 2 bin 500 kadar Deniz Piyadesinden oluşan bir keşif birliği göndereceği öne sürüldü.

Talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) geldiğini belirten yetkililer, Deniz Piyade Birliğinin yaklaşık 2 bin 500 askerden oluştuğu bilgisini aktardı.