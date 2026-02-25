ABD, İran'a yönelik kısıtlamalar kapsamında 4 kişiyi daha yaptırım listesine ekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran'a yönelik kısıtlamalar kapsamında 4 kişiyi daha yaptırım listesine ekledi

25.02.2026 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantılı 4 kişi, 16 kuruluş ve 12 petrol tankerini yaptırım listesine ekledi. Yeni yaptırımlar, İran'ın gölge filosu ve silah programlarına yönelik önlemler içeriyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Tahran yönetimine yönelik kısıtlamalar kapsamında İran'la bağlantılı 4 kişi, 16 kuruluş ve 12 petrol tankerinin yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden İran'ın "gölge filosu" ve balistik füze ile gelişmiş konvansiyonel silah programına tedarik sağlayan ağları hedef alan yeni yaptırımlar duyurdu. Yeni tedbirler çerçevesinde 4 kişi, 16 şirket ve 12 gemi yaptırım listesine alındı. Konuya ilişkin açıklamada, "Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), özellikle İran petrolünü ve petrol ürünlerini yabancı pazarlara taşıyan ve rejimin ülke içindeki baskı politikası, terörist vekilleri ve silah programını finanse etmesinde başlıca gelir kaynağı olan İran'ın gölge filosunda faaliyet gösteren gemiler hedef alındı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "OFAC aynı zamanda, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve İran Savunma Bakanlığı'nın balistik füze ve gelişmiş silah üretim kapasitesini yeniden tesis edebilmesi için gerekli öncül malzemeleri ve hassas makineleri temin etmesini sağlayan, insansız hava araçlarının (İHA) üçüncü ülkelere yayılmasını mümkün kılan birden fazla ağı da hedef aldı" ifadeleri kullanıldı.

Hazine Bakanlığı aynı zamanda yaptırımlar kapsamında 2025 yılında toplamda 875'ten fazla kişi, gemi ve uçağa yaptırım uygulandığını açıkladı.

"Hazine Bakanlığı, İran üzerinde azami baskı uygulamayı sürdürecektir"

Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran, yasa dışı petrol satmak, gelirlerini aklamak, nükleer ve konvansiyonel silah programları için bileşen tedarik etmek ve terörist vekillerini desteklemek amacıyla finansal sistemleri istismar ediyor" dedi.

Bessent, "Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında Hazine Bakanlığı, rejimin silah kabiliyetlerini ve İran halkının yaşamlarından üstün tuttuğu terörizm desteğini hedef alarak, İran üzerinde azami baskı uygulamayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, İran'a yönelik kısıtlamalar kapsamında 4 kişiyi daha yaptırım listesine ekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Turnuva düzenlenecek mi Meksika Devlet Başkanı’ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama
CIA’den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin’i şoke eden karar 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar
İzmir’de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

20:31
Yok böyle gol 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:37
Burak Özçivit’ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
19:35
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 20:42:01. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, İran'a yönelik kısıtlamalar kapsamında 4 kişiyi daha yaptırım listesine ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.