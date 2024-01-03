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ABD, İran'daki terör saldırısının arkasında olmadığını iddia etti - Son Dakika
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ABD, İran'daki terör saldırısının arkasında olmadığını iddia etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, İran'da düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD'nin olduğu yönündeki iddiaları reddederek, 'ABD hiçbir şekilde olaya karışmadı' dedi. Miller, ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'ye düzenlenen suikasta ilişkin İsrail hükümetine yönlendirme yaparak, İsrail'in eylemleri hakkında konuşmayı İsrail hükümetine bıraktığını belirtti.

ABD, İran\'daki terör saldırısının arkasında olmadığını iddia etti
03.01.2024 - 23:25,  Güncelleme: 23:28
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, İran'da düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD'nin olduğu yönündeki iddiaları reddederek, "ABD hiçbir şekilde olaya karışmadı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, günlük basın toplantısında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'ye düzenlenen suikasta ve İran'da düzenlenen terör saldırılarına değindi. Miller, İran'ın Kirman kentinde düzenlenen ve 103 kişi hayatını kaybettiği terör saldırısının ABD'nin olduğu yönündeki iddiaları reddederek, "ABD'nin hiçbir şekilde olaya karışmadığını ve aksini iddia eden herhangi bir iddianın saçma olduğunu" ifade etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sunan Miller, saldırıdan İsrail'in sorumlu olduğuna inanmak için de hiçbir neden olmadığını söyledi.

"Onların eylemleri hakkında konuşmayı İsrail hükümetine bırakıyorum"

Dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Aruri'ye düzenlenen suikasta değinen Miller, söz konusu saldırı nedeniyle İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmasına ilişkin endişelerin bugün 2000'lerin başında olduğundan daha fazla olmadığını söyledi. Aruri'ye yönelik suikast ile ilgili ABD'nin bilgilendirilmediğini belirten Miller, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu doğrulamadan, "Onların eylemleri hakkında konuşmayı İsrail hükümetine bırakıyorum" dedi.

ABD'li yetkili saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu

Adı açıklanmayan bir ABD'li bir yetkili dün yaptığı açıklamada, Aruri'nin İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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