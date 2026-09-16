ABD, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık bomba satışına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık bomba satışına hazırlanıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD medyası, Washington yönetiminin İsrail'e 20 bin adet MK 84 ve 20 bin adet BLU-117 bombası içeren toplam 2,8 milyar dolar değerinde bir mühimmat paketi satmayı planladığını bildirdi. Habere göre satış, Kongre komitelerine gayriresmi olarak iletildi.

ABD medyası, Washington yönetiminin İsrail'e 20 bin adet MK 84 ve 20 bin adet BLU-117 bombası içeren toplam 2,8 milyar dolar değerinde bir mühimmat paketi satmayı planladığını bildirdi.

ABD ile İsrail arasındaki askeri ve siyasi iş birliği, Gazze Şeridi'ndeki soykırıma rağmen devam ediyor. Washington, İsrail'in en önemli askeri ve siyasi destekçilerinden biri olmayı sürdürürken, Donald Trump yönetiminin yeni bir mühimmat satışı için hazırlık yaptığı bildirildi. ABD medyası, İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde bir mühimmat paketi satışının planladığını bildirdi. Habere göre; satış konusunda bilgi sahibi olan bir yetkili, ilgili Kongre komitelerine gayriresmi olarak iletilen paketin 20 bin adet MK 84 ve 20 bin adet BLU-117 bombası içerdiğini söyledi.

Seçmenlerin yüzde 48'i ABD'nin İsrail'e fazla destek verdiğini düşünüyor

Quinnipiac Üniversitesi tarafından haziran ayında yapılan bir ankete göre seçmenlerin yüzde 48'i, Demokratların ise yüzde 66'sı ABD'nin İsrail'e fazla destek verdiğini düşünüyor. Bu oranlar, sorunun ilk kez 2017'de sorulduğu dönemde sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 20'ydi.

Bombalar, Lübnan'da düzenli olarak kullanılmıştı

Yaklaşık 900 kilogramlık bombalar, İsrail tarafından Gazze Şeridi'nin yanı sıra Lübnan'da da düzenli olarak kullanılmış ve insan hakları uzmanlarının incelemelerine konu olmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre; İsrail'in askeri operasyonunda 73 bin 789 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Politika, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık bomba satışına hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:30
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:27:31. #.0.2#
SON DAKİKA: ABD, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık bomba satışına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement