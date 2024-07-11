ABD, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı

Politika

ABD Hazine Bakanlığı, İsrail'in Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki yasa dışı yerleşimleriyle bağlantılı olarak İsrailli 5 kuruluş ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.

ABD, İsrailli 5 kuruluş ve 3 kişiye yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı, İsrail'in Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki yasa dışı yerleşimleriyle bağlantılı olarak İsrailli 5 kuruluş ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.

Yaptırım listesinde, aşırı sağcı bir haham olan Ben-Zion Gopstein tarafından yönetilen Lehava adlı grup ile Filistinlilere saldırı düzenleyen 3 İsrailli yer aldı. - WASHINGTON