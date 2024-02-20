ABD, İsrail\'in Gazze\'ye kara harekatına karşı çıkan alternatif bir karar taslağı sundu

ABD, İsrail-Hamas savaşında geçici ateşkes çağrısında bulunan ve İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a kara harekatına karşı çıkan alternatif bir karar taslağını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken şimdiye kadar İsrail'e verdiği askeri destekle bilinen ABD'den ilk niteliğinde bir adım geldi. ABD, geçici ateşkes çağrısında bulunan ve İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a kara harekatı yapmasına karşı çıkan alternatif bir karar taslağını Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sundu. BM Güvenlik Konseyi'ne "Tüm rehinelerin serbest bırakılması formülüne dayalı olarak Gazze'de mümkün olan en kısa sürede geçici bir ateşkese destek verme" çağrısı yapılan taslakta, "Gazze'ye insani yardım sağlanmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması" gerektiği ifade edildi. "Mevcut koşullar altında Refah'a yönelik büyük bir kara harekatının sivillerin daha fazla zarar görmesine ve potansiyel olarak daha fazla insanın yerinden edilmesine yol açacağı" belirtilen taslakta, böyle bir hamlenin "bölgesel barış ve güvenlik üzerinde ciddi etkileri olacağı ve bu nedenle mevcut koşullar altında böylesine büyük bir kara harekatına girişilmemesi gerektiği" vurgulandı. Bazı İsrailli bakanların Yahudi yerleşimcilerin Gazze'ye taşınması yönündeki çağrılarını kınayan ve Gazze'de uluslararası hukuku ihlal edecek her türlü demografik ya da bölgesel değişiklik girişimini reddeden taslakta, "herhangi bir tarafın kuracağı sözde tampon bölgeler ile sivil altyapının yaygın ve sistematik şekilde yıkılmasına yol açacak ve Gazze topraklarını geçici ya da kalıcı olarak daraltacak her türlü eyleme" karşı olunduğu ifade edildi.
ABD Cezayir'e veto sinyali vermişti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 29 bini aşkın sivil hayatını kaybetmiş, birçok kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. İsrail'in yaklaşık 1.4 milyon Filistinli'nin sığındığı Refah'a kara harekatı yapma planı, bölgedeki insani krizi daha da kötüleştireceği gerekçesiyle uluslararası endişelere yol açmıştı. Son olarak Cezayir, yaklaşık 2 hafta önce İsrail-Hamas savaşında insani ateşkes talep eden bir karar taslağını BM Güvenlik Konseyi'ne sunmuştu. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise taslağın esir takası konusundaki "hassas müzakereleri" tehlikeye atabileceğini belirterek veto sinyali vermişti. - NEW YORK
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