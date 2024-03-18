ABD, İsrail'in Hamas yetkilisini öldürdüğünü doğruladı - Son Dakika
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Politika

ABD, İsrail'in Hamas yetkilisini öldürdüğünü doğruladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in hafta başında düzenlediği bir saldırıda Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi olan Marwan Issa'yı öldürdüğünü doğruladı. Sullivan, diğer üst düzey liderlerin de adaletin sağlanması için yardımcı olacaklarını belirtti.

18.03.2024 22:51  Güncelleme: 22:52
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in hafta başında düzenlediği bir saldırıda Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi olan Marwan Issa'yı öldürdüğünü doğruladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in hafta başında düzenlediği bir saldırıda Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi olan Marwan Issa'yı öldürdüğünü doğruladı. Sullivan, "Diğer üst düzey liderler muhtemelen Hamas'ın tünel ağının derinliklerinde saklanıyorlar ve adalet onlar için de gelecek. Bunu sağlamaya yardımcı oluyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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