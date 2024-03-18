ABD, İsrail'in Hamas yetkilisini öldürdüğünü doğruladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in hafta başında düzenlediği bir saldırıda Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi olan Marwan Issa'yı öldürdüğünü doğruladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in hafta başında düzenlediği bir saldırıda Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi olan Marwan Issa'yı öldürdüğünü doğruladı. Sullivan, "Diğer üst düzey liderler muhtemelen Hamas'ın tünel ağının derinliklerinde saklanıyorlar ve adalet onlar için de gelecek. Bunu sağlamaya yardımcı oluyoruz" dedi. - WASHINGTON
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Keşir, Afyonkarahisar'da yapılan konuşmalarda Ankara'da DEM ile kol kola gezen adayların farklı bir söylem sergilediğini belirtti. Ayrıca, Afyonkarahisar'da DEM'in olmadığını ve bu tür söylemlerin sadece siyaset yapmak adına yapıldığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi'nde düzenlenen 'Kentleri Gençler Yönetecek-Dijital Gençlik Buluşması'na katıldı. Özel, gençlere ve kadına oy vermenin Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün vizyonuna oy vermek olduğunu belirterek, gençlerin ülkeyi terk etme hayallerinin beka sorunu olduğunu ifade etti. CHP'nin gençlere ve kadınlara destek olacağını vurgulayan Özel, gençlerin kendi geleceklerine sahip çıkmalarını beklediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmak için kararlı olduklarını belirtti. Altun, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi mekanlara Türk bayrağının ışık gösterisi ile yansıtıldığı görüntüleri paylaştı. Çanakkale Zaferi'nin önemine vurgu yapan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürümekte kararlı olduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı için yüzde 15'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini, 2026 için ise tek haneli enflasyona dönüşü öngördüklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve düzensiz de olsa sürdüğünü ifade etti ve enflasyonla mücadele, mali disiplin, cari açığın azaltılması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ödemiş Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda İzmir'in tarım potansiyelini ve ekonomiye katkısını vurgulayarak, seçildikten sonra şehrin refah seviyesini yükselteceğini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında buluştu.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de düzenlenen '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programına katıldı. Kurum, şehitlerimize olan borcumuzu geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'yi inşa etmek olarak tanımladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Çanakkale'nin tarihin akışını değiştiren bir savaş olduğunu vurguladı.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, araması olan yabancı uyruklu bir DEAŞ zanlısını Melikgazi ilçesinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AK Parti Hafik İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler diledi. Güler, Hafik'e doğal gaz temel atma törenine katıldıklarını ve ilçenin yaşam kalitesini artıracak hizmetler yapacaklarını belirtti. Ayrıca, Sivas ve Hafik ilçesiyle ilgili cezaevi projeleri olduğunu ve Hafik Belediye Başkan adayı Habip Görler'e destek istedi.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, şehit yakınları, gaziler ve aileleri bir araya geldi. Vali Akkoyun, şehitlerin ve gazilerin önemine vurgu yaparak, devletin bu topraklarda payidar olması için çalışmanın gerekliliğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim zaferinden dolayı kutladı. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin olumlu seyrinin devam edeceğine inandığını belirterek, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.
Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehit yakınları ve Gazilere iftar programı düzenlendi. Programa, Kaymakam Vahit Yılmaz, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Alpay Sarıaslan, şehit ve gazi aileleri yakınları katıldı.
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