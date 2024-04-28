ABD, İsrail'in Refah'a saldırmadan önce endişelerini dinlemeyi kabul ettiğini belirtti - Son Dakika
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Politika

ABD, İsrail'in Refah'a saldırmadan önce endişelerini dinlemeyi kabul ettiğini belirtti

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Refah'a yönelik planladığı askeri harekat hakkında yaptığı açıklamada, İsrail'in endişeleri dinlemeyi kabul ettiğini ve Refah'a saldırmadan önce ABD'ye güvence verdiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bölgeyi ziyaret edeceği ve geçici bir ateşkes için baskı yapacağı da belirtildi.

28.04.2024 18:46
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Refah'a yönelik planladığı askeri harekat hakkında yaptığı açıklamada, "(İsrail) Endişelerimizi kendileriyle paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyecekleri konusunda bize güvence verdiler" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Refah'a yönelik planladığı askeri harekat hakkında açıklamalarda bulundu. Kirby, İsrail'in Refah'a saldırmadan önce ABD'nin endişelerini dinlemeyi kabul ettiğini belirterek, "Bakış açılarımızı ve endişelerimizi kendileriyle paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyecekleri konusunda bize güvence verdiler" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki hafta bölgeyi ziyaret edeceğini belirten Kirby, Blinken'ın ziyareti sırasında ABD'nin en az altı hafta sürmesini istediği geçici bir ateşkes için baskı yapacağını aktardı. Kirby, "Umuyoruz ki altı haftalık geçici bir ateşkesin ardından belki daha kalıcı bir şeyler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşan yardım tırlarının sayısının artmaya başladığını da belirten Kirby, "İsrailliler, Başkan Biden'ın kendilerinden yerine getirmelerini istediği taahhütleri yerine getirmeye başladılar" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, İsrail'in Refah'a saldırmadan önce endişelerini dinlemeyi kabul ettiğini belirtti - Son Dakika

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