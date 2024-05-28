ABD, İsrail'in Refah'taki operasyonlarını büyük bir saldırı olarak tanımlamadı - Son Dakika
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Politika

ABD, İsrail'in Refah'taki operasyonlarını büyük bir saldırı olarak tanımlamadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Refah'taki operasyonlarının henüz ABD'nin büyük bir saldırı olarak tanımladığı sınırı aşmadığını söyledi. Miller, İsrail'in Hamas'ın peşine düşmeye hakkı olduğunu belirtirken, operasyonların sivillerin zarar görmesini en aza indirmesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin İsrailli yetkililerle temas halinde olduğunu ve saldırıyla ilgili tam bir soruşturma tamamlanana kadar daha fazla açıklama yapmayacağını ifade etti.

28.05.2024 22:38
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Başkanı Joe Biden'ın Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'i bazı saldırı silahlarını vermemekle tehdit ettiği kırmızı çizgiyi aşıp aşmadığı sorusuna, İsrail'in Refah'taki operasyonlarının henüz ABD'nin büyük bir saldırı olarak tanımladığı sınırı aşmadığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 235 gündür devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Miller, İsrail'in geçtiğimiz pazar günü Refah'taki çadır kampa düzenlediği saldırıdaki trajik can kayıplarından ABD'nin "derin üzüntü duyduğunu" belirtti.

İsrail'in Hamas'ın peşine düşmeye hakkı olduğunu aktaran Miller, "Ancak İsrail aynı zamanda operasyonlarını yürütürken sivillerin zarar görmesini en aza indirmek için mümkün olan her şeyi yapmakla da yükümlüdür" dedi.

ABD'nin pazar günü Refah'a düzenlenen saldırıdan bu yana İsrailli yetkililerle temas halinde olduğunu aktaran Miller, İsrail ordusunun saldırıyla ilgili tam bir soruşturma tamamlayana kadar daha fazla açıklamada bulunmayacağını söyledi.

Miller, "İsrail'e uluslararası insancıl hukuka tam olarak uyma, operasyonlarının siviller üzerindeki etkisini en aza indirme ve ihtiyaç sahiplerine insani yardım akışını en üst düzeye çıkarma yükümlülükleri olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz" dedi.

"Refah'ta farklı türde bir askeri operasyon var"

Miller, ABD Başkanı Joe Biden'ın Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'i bazı saldırı silahlarını vermemekle tehdit ettiği kırmızı çizgiyi aşıp aşmadığı sorusuna, İsrail'in Refah'taki operasyonlarının henüz ABD'nin büyük bir saldırı olarak tanımladığı sınırı aşmadığını söyledi. Miller, "Han Yunus ve Gazze Şehri'nde operasyonların nasıl gerçekleştiğini gördük. Bu noktada, önceki operasyonların ölçeğinde bir askeri operasyon görmedik. Sadece Gazze Şehri ve Han Yunus'ta bulunan tugayların sayısına bakarsanız, şu ana kadar Refah'ta farklı türde bir askeri operasyon var, ancak bu çok yakından izlediğimiz bir şey" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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