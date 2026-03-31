ABD'den kaçırılan gazeteci için ilk yorum: Tehditler konusunda uyarmıştık
ABD’den kaçırılan gazeteci için ilk yorum: Tehditler konusunda uyarmıştık

31.03.2026 23:53
ABD’li gazeteci Shelly Kittleson’ın Irak’ın başkenti Bağdat’ta kaçırılması uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, Washington yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dylan Johnson, gazetecinin daha önce olası tehditler konusunda uyarıldığını belirterek, kurtarılması için yürütülen çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Halkla İlişkileri Müsteşarı Dylan Johnson, Irak’ta kaçırılan ABD’li gazeteci Shelly Kittleson hakkında açıklamalarda bulundu. Johnson, gazetecinin daha önce kendisine yönelik tehditler konusunda uyarıldığını belirtti.

“DAHA ÖNCE UYARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK”

Johnson, Bağdat’ta silahlı ve kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan gazeteciye ilişkin, “Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kişiyi daha önce kendisine yönelik tehditler konusunda uyarmıştır” ifadelerini kullandı.

ABD makamlarının olaydan haberdar olduğunu belirten Johnson, gazetecinin serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

FBI İLE ORTAK ÇALIŞMA

Johnson, gazetecinin kurtarılması için FBI ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirterek, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

İRAN BAĞLANTISI İDDİASI

Açıklamada, İran yanlısı Kataib Hizbullah ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişinin olayla ilgili olarak Irak makamları tarafından gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

ABD’DEN SEYAHAT UYARISI

Johnson, Irak’ın hâlihazırda “Seviye 4 Seyahat Uyarısı” kapsamında bulunduğunu hatırlatarak, ABD vatandaşlarına ülkeye seyahat etmemeleri ve hâlihazırda Irak’ta bulunanların ise derhal ayrılmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dylan Johnson, Dış Politika, Politika, Irak, Son Dakika

