ABD, Maduro'nun uçağına el koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD, Maduro'nun uçağına el koydu

ABD Başsavcısı Merrick Garland, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uluslararası ziyaretlerde kullandığı Dassault Falcon 900EX uçağına el konulduğunu açıkladı. Uçağın yasadışı yollarla satın alındığı ve Maduro tarafından kullanılmak üzere ABD dışına kaçırıldığı belirtildi.

02.09.2024 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başsavcısı Merrick Garland, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uluslararası ziyaretlerde kullandığı Dassault Falcon 900EX uçağına "yasadışı yollarla satın alındığı" gerekçesiyle el konulduğunu bildirdi.

ABD ile Venezuela arasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden seçilmesinin ardından artan gerilim farklı bir seviyeye taşındı. ABD Başsavcısı Merrick Garland yaptığı açıklamada, Maduro'nun uluslararası ziyaretlerde kullandığı Dassault Falcon 900EX uçağına Dominik Cumhuriyeti'nde el konulduğunu bildirdi. Garland, uçağın paravan bir şirket aracılığıyla 13 milyon dolara yasadışı olarak satın alındığını ve "Nicolas Maduro ve yandaşları tarafından kullanılmak üzere" ABD dışına kaçırıldığını söyledi. ABD'li yetkililer, operasyonun Dominik Cumhuriyeti ile yakın iş birliği içinde gerçekleştirildiğini aktardı.

ABD Ticaret Bakanlığı İhracat Uygulamaları Sekreter Yardımcısı Matthew Axelrod ise, "Bu el koyma açık bir mesaj versin. Yaptırım uygulanan Venezuelalı yetkililerin yararına ABD'den yasadışı yollarla edinilen uçaklar öylece gün batımına doğru uçup gidemez" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett de, "Bu, Maduro'nun Venezuela'yı kötü yönetmenin sonuçlarını hissetmeye devam etmesini sağlamak için önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı. - SANTO DOMINGO

Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Politika, Güncel, Dünya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Maduro'nun uçağına el koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Erbakan’dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79’a rağmen yapılan işten hayır gelmez Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez
20:37 İsrail’de Protestsler Zirveye Ulaştı: Netanyahu’ya İstifa Çağrısı İsrail'de Protestsler Zirveye Ulaştı: Netanyahu'ya İstifa Çağrısı
19:58 10 gündür aranıyordu 12 yaşındaki Sude Naz dedesinin evinde bulundu 10 gündür aranıyordu! 12 yaşındaki Sude Naz dedesinin evinde bulundu
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
11:12 Avusturya’da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi Avusturya'da Şok Edici Ameliyat: Cerrah Kızını Alıp Operasyona İzin Verdi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:50 Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı Kadına yaptıkları muamele tepki çekti Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti
10:47 Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: DolarTL 34,04 Seviyelerinde Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: Dolar/TL 34,04 Seviyelerinde
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 22:09:46. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Maduro'nun uçağına el koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement