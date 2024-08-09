ABD, Mısır ve Katar İsrail ve Hamas'a müzakerelere devam çağrısı yaptı - Son Dakika
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Politika

ABD, Mısır ve Katar İsrail ve Hamas'a müzakerelere devam çağrısı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İsrail ve Hamas'ı 15 Ağustos'ta Doha veya Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısında bulunarak ateşkes anlaşmasının daha fazla geç kalınmadan uygulanmasını istedi.

09.08.2024 10:54
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ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İsrail ve Hamas'ı 15 Ağustos'ta Doha veya Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısında bulunarak ateşkes anlaşmasının daha fazla geç kalınmadan uygulanmasını istedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, bölgede daha geniş çaplı bir çatışma yaşanabileceği endişesiyle İsrail ve Hamas'a Gazze Şeridi'nde ateşkes için yeniden müzakere masasına oturma çağrısında bulundu. Üç lider tarafından yapılan ortak açıklamada, "Hem uzun süredir acı çeken Gazze halkına hem de uzun süredir acı çeken rehinelere ve ailelerine acil yardım sağlamanın zamanı geldi. Ateşkesi sonuçlandırmanın ve rehineler ile tutukluların serbest bırakılmasını içeren anlaşmayı sağlamanın zamanı geldi. Üçümüz ve ekiplerimiz, şu anda masada olan ve yalnızca uygulama ayrıntılarının sonuçlandırılması gereken bir çerçeve anlaşması oluşturmak için aylarca yorulmadan çalıştık. Bu anlaşma, Başkan Biden'ın 31 Mayıs'ta özetlediği ve Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla onaylanan ilkelere dayanıyor. Kaybedecek daha fazla zaman yok ve herhangi bir tarafın daha fazla gecikme için mazereti yok. Rehineleri serbest bırakmanın, ateşkesi başlatmanın ve bu anlaşmayı uygulamanın zamanı geldi" ifadeleri kullanıldı.

15 Ağustos'ta Katar ya da Mısır'da masaya oturma çağrısı

İsrail ve Hamas'a yapılan çağrıda, "Arabulucular olarak gerekirse kalan sorunları, tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde çözen nihai bir köprü oluşturma teklifi sunmaya hazırız. Her iki tarafı da 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de kalan tüm boşlukların doldurulması ve anlaşmanın daha fazla gecikmeden uygulanmasına başlanması için acil müzakerelere devam etmeye çağırdık" ifadelerine yer verildi.

İsrail heyet gönderecek

Üç liderin çağrısına İsrail'den kısa sürede karşılık geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in önümüzdeki hafta "ayrıntıları netleştirmek ve çerçeve anlaşmasını uygulamaya koymak amacıyla görüşmelere katılmak üzere heyet göndereceği bildirildi.

Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, Mısır ve Katar İsrail ve Hamas'a müzakerelere devam çağrısı yaptı - Son Dakika

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