ABD, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili istihbaratı Rus yetkililerle paylaştı

Politika

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ABD'nin Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili Mart ayı başında aldığı istihbaratı, Rus yetkililerle paylaştığını ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rusya'da 115 kişinin hayatını kaybettiği konser salonu saldırısına yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sözcü Watson, "ABD hükümeti bu ayın başlarında Moskova'da konserler de dahil olmak üzere büyük etkinlikleri hedef alan planlı bir terör saldırısı hakkında bilgi sahibi oldu" ifadelerini kullandı. ABD'nin söz konusu istihbaratı almasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'daki ABD vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınladığını hatırlatan Watson, "ABD hükümeti de uzun süredir devam eden 'uyarma yükümlülüğü' politikası uyarınca bu bilgiyi Rus yetkililerle paylaştı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 7 Mart'ta Rusya'daki ABD vatandaşları için uyarı yapılmıştı. Açıklamada, "aşırılık yanlılarının Moskova'da konser gibi büyük etkinlikleri hedef alabileceği" ifade edilmişti. - WASHINGTON