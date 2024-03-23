ABD, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili istihbaratı Rus yetkililerle paylaştı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ABD'nin Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili Mart ayı başında aldığı istihbaratı, Rus yetkililerle paylaştığını ifade etti.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rusya'da 115 kişinin hayatını kaybettiği konser salonu saldırısına yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sözcü Watson, "ABD hükümeti bu ayın başlarında Moskova'da konserler de dahil olmak üzere büyük etkinlikleri hedef alan planlı bir terör saldırısı hakkında bilgi sahibi oldu" ifadelerini kullandı. ABD'nin söz konusu istihbaratı almasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'daki ABD vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınladığını hatırlatan Watson, "ABD hükümeti de uzun süredir devam eden 'uyarma yükümlülüğü' politikası uyarınca bu bilgiyi Rus yetkililerle paylaştı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 7 Mart'ta Rusya'daki ABD vatandaşları için uyarı yapılmıştı. Açıklamada, "aşırılık yanlılarının Moskova'da konser gibi büyük etkinlikleri hedef alabileceği" ifade edilmişti. - WASHINGTON
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, darbe ve vesayetçi anlayışın geride kaldığını belirterek, demokrasiye inanmayanların, milli iradeye inanmayanların artık iktidara gelme şansının olmadığını söyledi. Bakan Tunç, ayrıca AK Parti'nin belediyecilik anlayışını ve Kilimli ve Gelik'teki belediye başkan adaylarına destek çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti. İba, süt üreticileriyle sohbet ederek desteklerini ve güvenlerini dile getirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Edirne için ortak amaçla çalıştığını vurguladı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis sakinlerine yaptığı iftar programında, Turgutreis'in sorunlarını çözeceklerini söyledi. Tosun, belediye hizmetlerinin noksanlığından dert yanan Bodrum halkına destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP'nin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayandığını söyledi. Özel, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirerek, Manisa ittifakını teklif ettiklerini ifade etti.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yerel seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, büyükşehir ve ilçe adaylarını kendi partililerinin vicdanından dahi geçiremeyenlerin sandıktan bir netice beklememesi gerektiğini söyledi. İnan, İzmirlilerin büyük bir demokrasi dersi vereceğini belirtti ve İzmir'e hizmet etme umutlarının olduğunu ifade etti. Ayrıca, İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında başarısız olduğunu iddia etti.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, seçmenlere seslenerek, 'Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da yaptığı mitingde, Türkiye'den İsrail'e dikenli tel gönderildiğini belirterek, hükümetin somut adımlar atmamasını eleştirdi. Erbakan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısında AKP iktidarının icraat yapmadığını ve İsrail'deki büyükelçinin çağırılması ile Kürecik radar üssünün kapatılması gerektiğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bingöl'de yaptığı konuşmada Türk milletinin bir ferdi olduklarını ve kardeşliklerini, birliklerini, dirliklerini bozacak her türlü girişime karşı olduklarını belirtti. Destici, Cumhur İttifakı ile iş birliği yaptıklarını ve seçimlerde de ittifak ruhuna uygun hareket ettiklerini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Edirne'de düzenlenen 'Kadın Buluşması'nda laikliğin önemine vurgu yaparak, iktidarın kadınları hedef aldığını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde rekorlar kıran bir ülke olduğunu belirterek, hedeflerinin dünyada en çok ziyaretçi alan üçüncü ülke olmak olduğunu söyledi. Ersoy, Mardin'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde turizm sektöründeki yenilikleri ve yatırımları anlattı.
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