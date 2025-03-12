ABD'nin Ateşkes Teklifine Rusya'dan Yanıt Bekleniyor - Son Dakika
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Politika

ABD'nin Ateşkes Teklifine Rusya'dan Yanıt Bekleniyor

Kremlin, ABD'nin Ukrayna'ya 30 günlük ateşkes teklifini değerlendiriyor ve bilgi bekliyor.

12.03.2025 15:35
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine ilişkin Washington yönetiminden bilgi beklediklerini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifi ve gündemdeki diğer konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Peskov, ateşkes teklifine yönelik Rusya'nın görüşünün sorulması üzerine, "Bakın, acele ediyorsunuz. Bu yapmak istediğimiz bir şey değil. Dün Cidde'de ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'un ifade ettiği gibi önümüzdeki günlerde çeşitli kanallar aracılığıyla müzakerelerin detayları ve varılan mutabakat hakkında bizi bilgilendirmelerini bekliyoruz" dedi. Peskov, önerilen ateşkesle ilgili ABD-Ukrayna tarafından yapılan ortak açıklamayı "yakından incelediklerini" vurguladı. Peskov, "Ayrıca önümüzdeki birkaç gün içinde ABD'lilerle planlanan temaslarımız var" diye konuştu. Peskov, planlanan temasların hangi yetkililer arasında yapılacağına dair detay vermedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında muhtemel bir telefon görüşmesine ilişkin Peskov, "Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa, çok hızlı bir şekilde organize edilecektir. Amerikalılarla diyalog için bulunan mevcut kanallar, bunu oldukça kısa bir sürede yapmayı mümkün kılıyor" dedi.

"Top artık Rusya'da"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün Cidde'de Ukrayna heyetiyle gerçekleştirilen 9 saatlik görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtmişti. Teklifi Rus tarafına taşıyacaklarını vurgulayan Rubio, "Onların da kabul etmelerini ve barışa evet demelerini umuyoruz. Artık top Rusya'nın sahasında" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dmitriy Peskov, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Kremlin, Dünya, Son Dakika

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