ABD'den Eygi'nin Ölümüne Taziye - Son Dakika
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Politika

ABD'den Eygi'nin Ölümüne Taziye

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew, Türk kökenli ABD vatandaşı aktivist Aysenur Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı ve taziyelerini iletti.

06.09.2024 19:52
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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew, bugün İsrail askeri tarafından öldürülen Türk Kökenli ABD vatandaşı aktivist Aysenur Ezgi Eygi'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Batı Şeria'da bir Amerikan vatandaşı olan Aysenur Eygi'nin trajik ölümünden haberdarız. Ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Türk Kökenli ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew yaptığı açıklamada, "Bugün Batı Şeria'da bir Amerikan vatandaşı olan Aysenur Eygi'nin trajik ölümünden haberdarız. Ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Eygi'nin ölümüne ilişkin daha fazla bilginin toplandığını belirten Lew, "Daha fazla bilgi edindikçe daha fazla şey söyleyeceğiz. Amerikan vatandaşlarının emniyet ve güvenliğinden daha yüksek bir önceliğimiz yoktur" ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'nın Nablus kentinde yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan 26 yaşındaki Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ile başından vurulmuştu. Rafiada hastanesine kaldırılan ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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